Сколько денег понадобится на смену герба в Казахстане, спросили главу Минфина

На брифинге правительства главу Минфина спросили, делало ли ведомство расчет по стоимости возможной смены герба в стране, и считает ли он эти дорогие траты оправданными, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Давайте мы сначала решим, нужно ли его менять. Вы же сами прекрасно знаете, решение же не принято. Было сказано: если общество в своем большинстве поддержит, создадим специальную комиссию, создадим – там же нужен будет эскизный проект… это большая работа, а в ее рамках мы уже посчитаем.

(…) Вы прекрасно знаете, что изменение герба обсуждается уже определенный период. Президент на Национальном курултае предложил обсудить этот вопрос. Он сказал, что если общество выразит общую поддержку по данному вопросу, то надо его в дальнейшем обсудить. Для этого будет создана специальная комиссия, которая предметно рассмотрит этот вопрос, и в случае положительного решения этого вопроса будут вытекать все остальные по расходам", – заявил министр финансов Мади Такиев.

Таким образом, министр финансов пока не назвал ни возможную сумму по смену герба, ни источник финансирования.

Несколько дней назад во время Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что считает целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан касательно герба Казахстана.

Он предложил учесть мнение молодежи о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, "в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи".

По информации на официальном сайте Акорды, герб суверенного Казахстана был официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

Герб имеет форму круга (колеса), который символизирует жизнь и вечность. Элементами госсимвола являются шанырақ, крылатые мифические кони – тулпары, пятиконечная звезда.

Основным цветом, используемым в гербе, является цвет золота, который служит символом богатства, справедливости и великодушия. Также присутствует цвет флага – небесно-голубой, который гармонирует с цветом золота и символизирует чистое небо, мир и благополучие.