Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Изменить герб предложили в Казахстане

Опубликовано:

Символы Казахстана
Флаг и герб Казахстана. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov/Getty Images

Молодежное движение "Жаңа Адамдар" предложило жителям страны подумать о новом гербе Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз организации.

Как отметили в "Жаңа Адамдар", людей, живущих одной историей и одной традицией всегда объединяли общие символы. Для казахстанцев таким символом стал герб страны.

"Герб — это не логотип компании, не памятный значок, не эмблема. Герб — это гораздо больше. Это судьба.

Однако тот герб, которым мы пользуемся сейчас, не указывает направление в будущее, не говорит о наших ценностях. Его не смогли узнать 70% опрошенных казахстанцев.

Новое время приносит новые вызовы. Казахстан ставит глобальные амбициозные планы. В "Жаңа адамдар" уверены, этим планам нужен новый символ, соответствующий амбициям нового молодого государства. Герб, отвечающий на главный вопрос: как нам найти свое место в сложившемся мире", - считают в организации.

По мнению активистов молодежного движения, судьба Казахстана задана границами государства. Условия, которые позволят жителям не просто выжить, а сохранить свободу, достоинство и занять свое место в мире должны быть объединены новым гербом.

"Эти условия точно описал президент Токаев, сказав:

"Народ, который не верит в светлое будущее, не сможет построить сильное государство".

"Сбудутся ли наши мечты, реализуются ли наши планы, зависит только от нас самих. Самое главное, мы должны ценить согласие, мир и стабильность в стране. Единство возвышает дух народа... Единство должно быть в умах", - привели слова главы государства в организации.

"Если новый символ должен стать желанным гостем в каждом доме и каждом дворе, то и решать, каким ему быть, должен каждый из нас. Не пора ли нам подумать над новым гербом всей страной?" - задались вопросом в "Жаңа Адамдар".

Добавим, что герб Республики Казахстан утвердили 4 июня 1992 года. После этого он несколько раз подвергался изменениям.

В гербе Казахстана отражена многовековая культура и народные традиции страны. Над его созданием работали дизайнеры Шот-Аман Уалиханов и Жандарбек Малибеков. Форма герба - круг (колесо). У кочевых народов фигура олицетворяла солнце и считалась символом вечного движения и жизни.

Создатели герба сознательно выбрали такую форму. Этим они показали, что идея государства - бесконечное развитие и движение к лучшему будущему.

Шанырак (входная сводчатая часть юрты) - центральный геральдический элемент герба. Расположили ее на голубом фоне. От нее во все стороны расходятся уыки (опоры) в виде солнечных лучей. По сторонам от шанырака расположили мифических крылатых коней. Сверху добавили объемную пятиконечную звезду, а снизу - надпись "Qazaqstan".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062770-izmenit-gerb-predlozhili-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.