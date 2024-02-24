Изменить герб предложили в Казахстане

Молодежное движение "Жаңа Адамдар" предложило жителям страны подумать о новом гербе Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз организации.

Как отметили в "Жаңа Адамдар", людей, живущих одной историей и одной традицией всегда объединяли общие символы. Для казахстанцев таким символом стал герб страны.

"Герб — это не логотип компании, не памятный значок, не эмблема. Герб — это гораздо больше. Это судьба.

Однако тот герб, которым мы пользуемся сейчас, не указывает направление в будущее, не говорит о наших ценностях. Его не смогли узнать 70% опрошенных казахстанцев.

Новое время приносит новые вызовы. Казахстан ставит глобальные амбициозные планы. В "Жаңа адамдар" уверены, этим планам нужен новый символ, соответствующий амбициям нового молодого государства. Герб, отвечающий на главный вопрос: как нам найти свое место в сложившемся мире", - считают в организации.

По мнению активистов молодежного движения, судьба Казахстана задана границами государства. Условия, которые позволят жителям не просто выжить, а сохранить свободу, достоинство и занять свое место в мире должны быть объединены новым гербом.

"Эти условия точно описал президент Токаев, сказав:

"Народ, который не верит в светлое будущее, не сможет построить сильное государство".

"Сбудутся ли наши мечты, реализуются ли наши планы, зависит только от нас самих. Самое главное, мы должны ценить согласие, мир и стабильность в стране. Единство возвышает дух народа... Единство должно быть в умах", - привели слова главы государства в организации.

"Если новый символ должен стать желанным гостем в каждом доме и каждом дворе, то и решать, каким ему быть, должен каждый из нас. Не пора ли нам подумать над новым гербом всей страной?" - задались вопросом в "Жаңа Адамдар".

Добавим, что герб Республики Казахстан утвердили 4 июня 1992 года. После этого он несколько раз подвергался изменениям.

В гербе Казахстана отражена многовековая культура и народные традиции страны. Над его созданием работали дизайнеры Шот-Аман Уалиханов и Жандарбек Малибеков. Форма герба - круг (колесо). У кочевых народов фигура олицетворяла солнце и считалась символом вечного движения и жизни.

Создатели герба сознательно выбрали такую форму. Этим они показали, что идея государства - бесконечное развитие и движение к лучшему будущему.

Шанырак (входная сводчатая часть юрты) - центральный геральдический элемент герба. Расположили ее на голубом фоне. От нее во все стороны расходятся уыки (опоры) в виде солнечных лучей. По сторонам от шанырака расположили мифических крылатых коней. Сверху добавили объемную пятиконечную звезду, а снизу - надпись "Qazaqstan".