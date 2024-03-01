Почему казахстанцы не узнают свой же герб

Молодежное движение "Жаңа Адамдар" провело опрос в Астане и Алматы, в котором приняли участие сотни респондентов. В статье описаны полученные результаты, передает NUR.KZ со ссылкой на движение.

"Жаңа Адамдар" провели опрос в Астане и Алматы, чтобы выяснить, что казахстанцы думают о своем гербе. Более 500 человек различных возрастов приняли участие в исследовании, результаты которого заставляют задуматься.

Оказалось, что подавляющее большинство опрошенных плохо помнит, как выглядит герб Казахстана. Кроме того, около 70% людей не знают, что символизируют отдельные его элементы. Лишь 30% респондентов смогли определить настоящий герб Казахстана из 6 похожих картинок. Причем, многие выбирали вариант герба, где вместо крылатых тулпаров были изображены птицы и даже драконы.

Астанчане и алматинцы почти одинаково отвечали на вопрос о том, с какими качествами ассоциируется у них Казахстан – это свобода, гостеприимство, семейные ценности, дружелюбие и единство. Однако почти никто из опрошенных не видит этих качеств в современном гербе.

Является ли нынешний герб страны тем самым объединяющим знаком для всех ее жителей, задаются вопросом в молодежном движении.

Опрос показал, что люди не знают и не понимают один из главных госсимволов. Для них он не несет никакой семиотической нагрузки и выглядит, скорее, как картинка из учебника, или обязательный атрибут чиновничьего кабинета, считают в "Жаңа Адамдар".

Почему так происходит? Дело в казахстанцах? Или дело в самом гербе?

Сложный, эклектичный, с заимствованными советскими элементами, герб не вызывает теплых чувств и перестал определять нас как нацию, отмечают представители движения.

"Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил курс на новый справедливый Казахстан. Государство, слышащее запросы и потребности простых людей. Логично было бы подумать и над новым символом обновленного Казахстана. Символом, который способен вновь собрать нас как единый народ для решения современных масштабных задач", – говорит "Жаңа Адамдар" Мади Омирзаков.

Ранее молодежное движение предложило казахстанцам подумать об изменении герба.