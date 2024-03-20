"Уже вносились изменения 5 раз": депутат предложил публично обсудить смену герба Казахстана

Депутат Еркин Абиль на пленарном заседании мажилиса высказался о возможной модернизации государственного герба Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Еркин Абиль напомнил, что на третьем заседании Национального курултая президент РК Касым-Жомарт Токаев особо остановился на вопросе совершенствования государственных символов.

"Государственный герб – это визуализированный символ независимости, именно поэтому глава государства предложил подумать над возможностью его модернизации.

В социальных сетях уже началось стихийное обсуждение этой инициативы, высказываются различные точки зрения, порой совершенно противоположные", – сказал депутат.

По словам мажилисмена, необходимо "направить эту стихийную дискуссию в цивилизованное русло", дать всем сторонам возможность аргументированно высказаться, обсудить плюсы и потенциальные минусы, включая расчет возможных бюджетных расходов.

"Государственный герб должен быть простым и понятным не только для казахстанца, но и для любого иностранца. Он должен воплощать уважение к историческому прошлому и устремленность нашего народа в будущее.

Действующий герб представляет собой видоизмененный герб Казахской ССР, в котором вместо колосьев – крылья тулпара, вместо серпа и молота – шанырак, а вместо надписи: КазССР – надпись Qazaqstan. Пятиконечная звезда осталась без изменений, но приобрела новый символизм.

В гербе отсутствует историческая преемственность, и нет олицетворения независимого государства", – отметил он.

Депутат предлагает детально изучить опыт формирования гербов в странах, которые входили в советский блок. Кроме того, полезно будет, по его словам, посмотреть на формирование государственной символики в азиатском регионе, проанализировать осмысление истории и формирование национальных целей в этих странах.

Еркин Абиль также предложил правительству создать площадку для обсуждения идеи модернизации государственных символов, подготовить необходимые материалы для обсуждения на площадке.

В том числе, обнародовать данные по расходам, связанным с возможной сменой герба.

Также депутат заявил, что вопрос смены герба можно вынести на референдум.

"Противников много даже среди специалистов по геральдике. В Казахстане планируется проведение референдума по строительству АЭС. Может быть, стоит вынести возможную смену государственного герба в качестве второго вопроса на референдуме?", – заявил он.

Соответствующая инициатива, по его словам, принадлежит президенту.

Ранее в государственный герб уже вносились изменения. Причем не один, а целых пять раз. Менялись цвета и оттенки, формы и надпись.

Первый стандарт вышел в 1992 году, второй – в 1996 году, третий – в 2008 году.

В 2014 году стандарт герба образца 2008 года был заменен.

В 2018 году были внесены изменения в написание названия страны: вместо прежнего кириллического написания ҚАЗАҚСТАН теперь используется латинизированное QAZAQSTAN.

Напомним, на прошлой неделе во время Национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что считает целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан касательно герба Казахстана.

Он предложил учесть мнение молодежи о том, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, "в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи".

Вчера глава Минфина Мади Такиев заявил, что говорить о возможных бюджетных тратах на смену герба слишком рано, поскольку решение еще не принято.

По информации на официальном сайте Акорды, герб суверенного Казахстана был официально принят в 1992 году. Его авторами являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов.

Герб имеет форму круга (колеса), который символизирует жизнь и вечность. Элементами госсимвола являются шанырақ, крылатые мифические кони – тулпары, пятиконечная звезда.

Основным цветом, используемым в гербе, является цвет золота, который служит символом богатства, справедливости и великодушия. Также присутствует цвет флага – небесно-голубой, который гармонирует с цветом золота и символизирует чистое небо, мир и благополучие.