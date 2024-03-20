Сагинтаев встретился с Путиным в Москве

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев встретился с Владимиром Путиным и обсудил вопросы развития ЕЭК, передает NUR.KZ со ссылкой на kremlin.ru.

Приступая к беседе, Владимир Путин поздравил Бакытжана Сагинтаева с вступлением в должность председателя коллегии, отметив "колоссальный опыт" собеседника в исполнительных органах власти Казахстана.

Между тем, Сагинтаев сразу перешел к информации по деятельности ЕЭК, сообщив, что за 10 лет взаимный товарооборот между странами вырос почти в два раза.

"Это результат интеграционной работы. А внешняя торговля увеличилась на 60%. Если смотреть на то, как мы в национальных валютах проводим расчеты между собой, с 2015 до 2021 года у нас было в районе более 70%.

В 2022 году мы достигли 80%. В этом году - уже 90%. Думаю, что такими темпами мы уже скоро полностью перейдем между нами на расчеты в национальной валюте. Это очень хороший показатель для нас, радует", - отметил Сагинтаев.

В 2025 году, по словам Сагинтаева, в рамках договора планируется принять некоторые ключевые решения. Речь идет о создании общего рынка в сфере энергоресурсов, нефтегазовой сфере, электроэнергии, а также общий финансовый рынок.

Поднимается также вопрос внедрения цифровых технологий и решений в сфере экономической деятельности стран ЕЭК.

Владимир Путин, в свою очередь, озвучил вопрос возможности включения экономики других стран ЕЭК в совместную работу со странами БРИКС.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля приступил к работе новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии, утвержденный в декабре. Главой коллегии ЕЭК стал Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, Бакытжана Сагинтаева освободили от должности акима южной столицы 31 января 2022 года. Уже в июне 2022 года он получил новую должность, став членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан.

В декабре прошлого года стало известно, что с 1 февраля 2024 года Сагинтаев станет председателем коллегии ЕЭК.

Как сообщается на сайте ЕЭК, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) - постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза. Начала функционировать со 2 февраля 2012 года.

Основное назначение Евразийской экономической комиссии - обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

Сейчас в составе ЕЭК представлены пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Российская Федерация.

"ЕЭК имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС", - говорится в материале на сайте комиссии.