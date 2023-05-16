Размер госдолга Казахстана назвали в Минфине

Деньги. Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев презентовал в мажилисе отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год. В нем он озвучил размер госдолга страны, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем докладе министр подчеркнул, что итоги исполнения республиканского бюджета прошлого года отмечены положительными тенденциями: рост ВВП в 2022 году составил 3,2%, что на 1,1 процентных пункта выше одобренного прогнозного значения.

Основными трендами были рост в секторе услуг, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в строительстве и производстве услуг.

По словам Жамаубаева, уровень инфляции составил 20,3%, превысив верхний предел целевого коридора (8-10 %) на 10,3 п.п.

Говоря о выполнении параметров бюджета, глава Минина сообщил, что поступления бюджета исполнены на 102,1% и составили 16 трлн 142 млрд тенге. Расходы исполнены на 18 трлн 532 млрд тенге, или 98,6%.

Дефицит бюджета составил 2 трлн 391 млрд тенге, или 2,4% к ВВП. Дефицит бюджета, с его слов, профинансирован за счет внутренних источников.

"По состоянию на 1 января 2023 года государственный долг составил 25,3 трлн тенге, или 24,9% к ВВП. Из них правительственный долг составил 21,7% к ВВП, или 22 трлн тенге", - резюмировал глава Минфина.

Что такое государственный долг?

Согласно статье 201 Бюджетного кодекса РК, государственным долгом является сумма на определенную дату полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с законодательными актами РК на долг правительства РК, Нацбанка РК или решениями маслихатов на долг местных исполнительных органов, без учета взаимных требований.

Государственный долг может быть внешним и внутренним.

Внутренний госдолг является составной частью государственного долга по внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства Казахстана, Нацбанка и местных исполнительных органов перед резидентами Казахстана.

Внешний госдолг является составной частью государственного долга по внешним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства и Нацбанка перед нерезидентами Республики Казахстан.

То есть, в случае внешнего госдолга, правительство и Национальный банк имеют долговые обязательства перед иностранными государствами, юридическими лицами и международными организациями, а в случае с внутренним госдолгом эти обязательства правительство, НБ и местные исполнительные органы несут перед своими организациями и предпринимателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020793-razmer-gosdolga-kazahstana-nazvali-v-minfine/