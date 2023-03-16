Отчего растет внешний долг Казахстана, объяснили в Минфине

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава Минфина в сенате прокомментировал вопрос о госдолге страны. По данным депутатов, его размер составил 7,8 трлн тенге, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Сенатор Шакарим Буктугутов сообщил, что внешний долг Казахстана сейчас составляет 7,8 трлн тенге. При этом он указал на риски увеличения госдолга до 45% к ВВП к 2050 году.

"Вопрос госдолга является основным вопросом, который всегда мы контролируем. Он (госдолг – прим. ред.) сейчас поднимается, потому что, вы сами знаете, уровень мировой инфляции очень высок и базовая ставка высокая. То есть сейчас внешний долг брать для покрытия дефицита бюджета - это очень сложно обходится для бюджета. И, конечно, инфляция как снижается, эта нагрузка будет значительно снижаться", – сказал в ответ глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

Министр добавил, что сейчас необходимо снижать дефицит бюджета, и повысить доходную часть бюджета, в том числе за счет налогового и таможенного администрирования, решения вопросов теневой экономики.

"Привлекаем во внутренний рынок средства - у нас есть фонд аккумулирования, который большую поддержку оказывает в покрытии дефицита бюджета. Сейчас совместная очень большая работа проводится. По нашему прогнозу, долг не должен превышать 30% к ВВП", – резюмировал министр.

Согласно информации официального сайта НБК, внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов.

В статистическом отчете по внешнему долгу Республики отражается стоимость и структура долговых обязательств страны, являющихся компонентой внешних обязательств, представленных в международной инвестиционной позиции страны.

Обязательство, включаемое во внешний долг, должно фактически существовать и быть непогашенным. Решающим фактором является наличие у кредитора требования к заемщику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2013142-otchego-rastet-vneshniy-dolg-kazahstana-obyasnili-v-minfine/