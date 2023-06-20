Смаилов высказался о госдолге Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава кабмина Алихан Смаилов сегодня на совместном заседании палат парламента высказался о государственном долге Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Анас Баккожаев поинтересовался, какие меры принимает правительство для уменьшения суммы государственного долга и в целом, каковы среднесрочные и долгосрочные перспективы госдолга.

"Сейчас госдолг находится на безопасном уровне. В прошлом году доходы бюджета выросли на 42%. В этом году правительство тоже ожидает рост. Такой темп нужно обеспечивать и в дальнейшем. (...) Заемы брать в тенге, чтобы снизить валютные риски.

В целом на ближайшие пять лет уровень госдолга сложится на безопасном уровне. И не будет превышать 25% к ВВП", – ответил премьер-министр Алихан Смайлов.

Ранее глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщил, что по вопросу государственного долга на сегодня все установленные долговые ковенанты соблюдаются.

"Государственный долг составляет менее 25% к ВВП. Проводимая политика управления госдолгом будет осуществляться в строгом соблюдении установленных финансовых ограничений. Данный вопрос находится на постоянном контроле правительства", – заверил Ерулан Жамаубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2025610-smailov-vyskazalsya-o-gosdolge-kazahstana/