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"Из-за таких проблем некоторые страны лишились суверенитета": депутат о госдолге Казахстана

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Ерулан Жамаубаев
Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Сегодня на заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров обратился к главе Минфина из-за размера госдолга Казахстана, заявив, что в стране могут начаться финансовые проблемы, передает корреспондент NUR.KZ.

"У меня вопрос к Жамаубаеву (министру финансов – прим. ред.). У нас в бюджетном кодексе должны быть предусмотрены механизмы регулирования государственного долга. Вместе с квазигоссектором госдолг составляет 105 млрд долларов. То есть 40% всего бюджета.

Если госдолг достигнет 40%, то уже начинаются финансовые проблемы в стране. В некоторых странах – в Аргентине, в Греции – была аналогичная проблема. И они потеряли свой суверенитет.

Сейчас относительно контроля госдолга ряд механизмов был предусмотрен, но в бюджетном процессе, в том числе в вопросах займов, почему должным образом не рассматриваются предложения депутатов? Это же прежде всего касается национальной безопасности страны. Вы знаете, что из-за таких проблем долговых некоторые государства лишились своего суверенитета? Это очень важный вопрос", – заявил Саиров.

На это министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что вопрос госдолга находится на особом контроле государства

"Бюджетный кодекс, как я уже отмечал, (…) должен быть очень эффективным, в то же время четким документом. Те моменты, которые мы не можем отразить в кодексе, отражаются в специальном документе, потому что ситуация в целом меняется. В качестве механизма, возможно, мы можем отразить дефицит, но займы, которые направляются на погашение этих дефицитов, в каких статьях мы будем отражать, – мы будем как раз отрабатывать совместно с Высшей аудиторской палатой, совместно с депутатским корпусом.

Этот вопрос волнует не только депутатов, но и нас, потому что увеличение госдолга – не есть хорошо. Но тем не менее на сегодняшний день все ковенанты (обязательства – прим. ред.) находятся на высоком уровне. Тем не менее мы предпринимаем меры, чтобы не увеличивать размеры госдолга", – ответил министр.

Напомним, в начале года сенатор Шакарим Буктугутов указывал на риски увеличения госдолга до 45% к ВВП к 2050 году. На это глава минфина отвечал, что сейчас госдолг поднимается, из-за высокого уровня мировой инфляции и базовой ставки.

Кроме того, в мае Жамаубаев заявлял, что по состоянию на 1 января 2023 года государственный долг составил 25,3 трлн тенге, или 24,9% к ВВП. Из них правительственный долг составил 21,7% к ВВП, или 22 трлн тенге.

Такие данные были представлены в отчете правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов высказывался о государственном долге Казахстана.

"Сейчас госдолг находится на безопасном уровне. В прошлом году доходы бюджета выросли на 42%. В этом году правительство тоже ожидает рост. Такой темп нужно обеспечивать и в дальнейшем. (...) Заемы брать в тенге, чтобы снизить валютные риски.

В целом, на ближайшие пять лет уровень госдолга сложится на безопасном уровне. И не будет превышать 25% к ВВП", – говорил он.

Добавим, что согласно информации официального сайта НБК, внешний долг представляет собой непогашенные на определенный момент времени фактические и безусловные обязательства резидентов перед нерезидентами, которые требуют выплаты основного долга и/или процентов.

В статистическом отчете по внешнему долгу Республики отражается стоимость и структура  долговых обязательств страны, являющихся компонентой внешних обязательств, представленных в международной инвестиционной позиции страны.

Обязательство, включаемое во внешний долг, должно фактически существовать и быть непогашенным. Решающим фактором является наличие у кредитора требования к заемщику. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2052898-iz-za-takih-problem-nekotorye-strany-lishilis-suvereniteta-deputat-o-razmere-gosdolga-kazahstana/

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