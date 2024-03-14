В спецЦОНах Казахстана начали широкомасштабные проверки

Во всех спецЦОНах начаты широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Проверки, как сообщили в Агентстве, начаты по поручению председателя АФМ РК Дмитрия Малахова.

Отмечается, что в рамках превентивной работы по инициативе АФМ совместно с представителями Агентства по финансовому мониторингу, Министерства цифрового развития и НАО "Правительство для граждан" обсуждены меры по предотвращению участившихся случаев незаконной постановки на учет грузовых авто и автобусов.

На сегодняшний день установлены 4 основные схемы, которые использовались мошенниками.

"Только мерами уголовной ответственности проблему не решить. Необходимо услышать все заинтересованные стороны для недопущения таких случаев впредь. Наша основная задача - принятие превентивных мер", - отметил заместитель председателя АФМ Кайрат Бижанов.

Вице-министр цифровизации Аскар Жанбакин в свою очередь сообщил, что проведена полная интеграция информсистем, что позволяет при вводе VIN автоматически подтягивать все данные об авто и производить расчет подлежащих к уплате сборов и платежей. Обновление системы полностью исключает ввод в "ручную" данных об авто работниками ЦОН.

С августа 2023 года, по данным ведомства, уже зарегистрировано 23 уголовных дела, по которым проходит почти 3 тысячи транспортных средств. Ущерб государству составил свыше 14 млрд тенге.

В итоге стороны договорились о дальнейшей совместной работе в данном направлении для выработки актуальных механизмов противодействия подобным нарушениям.

Накануне сообщалось о том, что должностных лиц заподозрили в махинациях с ввозом авто в Казахстан. АФМ сообщило о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозят небезопасный транспорт заменяя ему год выпуска. Предварительный ущерб составил 14,3 млрд тенге.

Проведенный АФМ анализ показал, что первичная регистрация транспортных средств производилась работниками спецЦОН путем "ручного" внесения недостоверных данных о категории авто в интегрированную информационную систему.

Напомним, в конце ноября прошлого года в Евразийской экономической комиссии продлили тарифную льготу на ввоз электромобилей в страны ЕАЭС до 31 декабря 2025 года. В ЕЭК, между тем подчеркнули, что данные меры способствуют более широкому распространению этих транспортных средств.

Позже в Казахстане утвердили правила и требования ввоза на территорию страны зарегистрированных за рубежом машин.

Кроме этого, с 16 января в Казахстане ввели временный запрет на ввоз праворульных авто в разобранном виде.