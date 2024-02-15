"Там нет громких имен": кто занял место компании Алии Назарбаевой в продаже билетов на поезда

Зампредседателя правления КТЖ Ануар Ахметжанов сегодня в кулуарах сената рассказал, кто занял место компании Алии Назарбаевой в продаже железнодорожных билетов, передает корреспондент NUR.KZ.

Ануар Ахметжанов сообщил, что с 1 декабря с компанией Instant Payments договор был расторгнут.

"Сейчас работает ТОО "Мобильный портал" – на конкурсной основе выбрана компания. Они оказывают услуги по электронной продаже билетов. Мы им платим 29 тенге за каждый проданный билет. Это частная компания, можете проверить через реестры, кто собственник. Но там нет громких имен, если вы на это намекаете", – добавил он.

Сам механизм, как отметил замглавы КТЖ, остается прежним.

"Мы выставляем билеты на продажу, данная компания организовывает их продажу через агентов – либо онлайн, либо через кассы. Сегодня без наценки можно купить билеты – кассы КТЖ или наш сайт, а те наценки, которые есть на каспи и так далее, это существующая система", – добавил Ахметжанов.

Напомним, что о расторжении договора между КТЖ и компанией Алии Назарбаевой было объявлено еще в 2022 году – перевозчик собирался "плавно перейти" от услуг одной компании к другой, выигравшей тендер, чтобы в продаже ж/д билетов "не было сбоев".

К концу 2022 года АО "НК "Қазақстан темір жолы" и ТОО "Instant Payments" достигли договоренности о досрочном расторжении договора.

В ноябре прошлого года стало известно, что Алия Назарбаева перестала быть акционером ТОО "Instant Payments".

Кроме того, сегодня глава КТЖ Нурлан Сауранбаев рассказывал, могут ли повысить стоимость билетов на железнодорожные перевозки.