Насколько в Казахстане поднимется цена на газ, ответили в Минэнерго

На брифинге в рамках коллегии Минэнерго министра Алмасадама Саткалиева спросили, когда и насколько поднимется цена на сжиженный нефтяной газ в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Речь идет о планомерной работе. Мы будем ежегодно увеличивать цену на сжиженный нефтяной газ.

В этом году собираемся провести небольшое повышение на 5-8 тенге в зависимости от региона. Планируем, что это произойдет весной текущего года", - заявил Саткалиев.

Отметим, сегодня на коллегии глава Минэнерго заявил, что в Казахстане держится одна из самых низких цен на сжиженный нефтяной газ - 54-86 тенге в зависимости от региона. По его словам, цены в России, Кыргызстане, Азербайджане и Таджикистане на порядок выше.

"Из-за нерентабельности производства сжиженного нефтяного газа отрасль несет убытки, не проводятся регулярные ремонтные работы и не инвестируются средства в модернизацию", - отметил Саткалиев.

Напомним, в конце декабря 2023 года Минэнерго РК утвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ. Установленные цены вступили в силу с 1 января 2024 года.

В Казахстане за последние пару лет не единожды возникал дефицит газа.

Так, в начале ноября акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в столице наблюдается дефицит автогаза.

Позже стало известно, что дефицит наблюдается также в Таразе и Петропавловске. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется.

Также на нехватку топлива пожаловались автовладельцы из Костанайской области. В акимате региона подтвердили, что в области возникла нехватка газа.

В конце ноября вице-министр энергетики Алибек Жамауов рассказал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане, начиная с 2024 года.