На 5 тенге каждые полгода: в Минэнерго заявили о поэтапном повышении цен на автогаз

Вице-министр энергетики Алибек Жамауов на брифинге Минэнерго рассказал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане начиная с 2024 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Жамауов заявил, что сегодня в Казахстане производиться порядка 130-135 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа в месяц.

"Потребления больше. В связи с этим возникает дефицит. Все мы знаем, что большое количество автолюбителей переходят на этот газ, установка газобаллонных оборудований никак не регулируется, устанавливаются кустарным способом. Как итог, производство не успевает за большим потреблением", - сообщил вице-министр.

Спикер пояснил, что для решения проблемы Минэнерго договорилось с компанией "Тенгизшевройл" о поставке дополнительных 10 тыс. тонн в месяц на внутренний рынок Казахстана.

С 13 ноября был внедрен полный запрет на экспорт сжиженного нефтяного газа. Также есть договоренность с компанией "КазРосГаз" о перенаправлении дополнительных объемов сжиженного нефтяного газа с оренбургского нефтеперерабатывающего завода.

"На данный момент дефицит не ощущается. Касательно повышения цен Минэнерго планирует поэтапное повышение цен: уже в первом квартале 2024 года мы ожидаем повышения цены на сжиженный нефтяной газ примерно на 5 тенге за литр. И так в последующем на протяжение трех лет каждые шесть месяцев мы ожидаем повышение цен.

Это необходимо для модернизации наших газоперерабатывающих заводов, во-вторых, для обеспечения населения газом и для того, чтобы обеспечить безубыточность предприятиям, которые производят сжиженный нефтяной газ. Тем самым мы снизим уровень дефицита в стране", - объяснил вице-министр.

Позже вице-министр уточнил, что речи об импорте российского газа не идет.

"Весь сжиженный нефтяной газ, произведенный на Оренбургском НПЗ, является казахстанским продуктом. Собственником этого газа является "КазРосГаз". Это не будет являться импортом: это наш продукт. Предварительно, договоренность с компанией "КазРосГаз" о направлении СНГ из ресурсов Оренбургского завода начало - январь 2024 года.

Касательно периода - мы будем наблюдать: если дефицит закроется нашими внутренними ресурсами, то мы приостановим поставки с Оренбурга. Если дефицит будет существовать на рынке, мы будем продолжать до тех пор, пока не закроем дефицит. Пока мы на год договоримся с ними. Потом будет видно", - пояснил спикер.

Напомним, в Казахстане за последние пару лет не единожды возникал дефицит газа.

Так, в начале ноября акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в столице наблюдается дефицит автогаза. Решено было ввести ограничения по продаже.

Позже стало известно, что дефицит наблюдается также в Таразе и Петропавловске. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется.

В конце первой декады месяца на нехватку топлива пожаловались автовладельцы из Костанайской области. В акимате региона подтвердили, что в области возникла нехватка газа.

Между тем еще в конце октября глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев рассказал, почему казахстанцам не следует переводить свои авто на сжиженный нефтяной газ.

Добавим также, что в конце апреля в нескольких регионах Казахстана повысили цены на газ:

в Алматы - с 65 до 75 тенге;

в Алматинской области - с 70-75 до 75-80 тенге;

в области Абай - с 60-65 до 65-70 тенге;

в ВКО - с 60-65 до 70-75 тенге;

в СКО - 70-75 до 75-80 тенге.

Как объясняли в профильном ведомстве, повышение предельных розничных цен на автогаз связано с возросшими расходами на транспортные услуги, увеличением тарифов на расходы по содержанию и обслуживанию автомобильных газозаправочных станций и газонакопительных пунктов, фонда заработной платы, услуг сторонних организаций и тарифов на перевозку грузов по магистральным железным дорогам.

Эксперты заявили, что сохранение прежних цен при текущем подорожании побочных услуг вызвало бы дефицит сжиженного нефтяного газа в стране.