Предельные цены на автогаз в Казахстане утвердили в Минэнерго
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Минэнерго РК утвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ. Установленные цены вступят в силу с 1 января 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА.
"Утвердить предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории Республики Казахстан", – говорится в публикации.
Установленные предельные цены вступят в силу уже с 1 января и составят:
- Астана – 76 тенге;
- Алматы – 81 тенге;
- Шымкент – 64 тенге;
- Алматинская и Северо-Казахстанская области – 81 тенге;
- Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области – 54 тенге;
- Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области – 76 тенге;
- области Абай, Жетісу, Ұлытау – 76 тенге;
- Жамбылская область – 71 тенге;
- Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская области – 64 тенге;
- Павлодарская область – 74 тенге.
Также отмечается, что предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость для отдаленных районов (свыше 200 км) от областного центра будут выше на 5 тенге.
Напомним, в Казахстане за последние пару лет не единожды возникал дефицит газа.
Так, в начале ноября акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в столице наблюдается дефицит автогаза. Решено было ввести ограничения по продаже.
Позже стало известно, что дефицит наблюдается также в Таразе и Петропавловске. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется.
Также на нехватку топлива пожаловались автовладельцы из Костанайской области. В акимате региона подтвердили, что в области возникла нехватка газа.
В конце ноября вице-министр энергетики Алибек Жамауов рассказал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане, начиная с 2024 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2052683-predelnye-tseny-na-avtogaz-v-kazahstane-utverdili-v-minenergo/