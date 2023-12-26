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Предельные цены на автогаз в Казахстане утвердили в Минэнерго

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Сжиженным газом заправляют автомобиль
Заправка. Иллюстративное фото: David Benito / iStock / Getty Images Plus

Минэнерго РК утвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ. Установленные цены вступят в силу с 1 января 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный контрольный банк НПА.

"Утвердить предельные цены розничной реализации сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне товарных бирж для автогазозаправочных станций на территории Республики Казахстан", – говорится в публикации.

Установленные предельные цены вступят в силу уже с 1 января и составят:

  • Астана – 76 тенге;
  • Алматы – 81 тенге;
  • Шымкент – 64 тенге;
  • Алматинская и Северо-Казахстанская области – 81 тенге;
  • Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области – 54 тенге;
  • Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области – 76 тенге;
  • области Абай, Жетісу, Ұлытау – 76 тенге;
  • Жамбылская область – 71 тенге;
  • Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская области – 64 тенге;
  • Павлодарская область – 74 тенге.

Также отмечается, что предельная розничная цена с налогом на добавленную стоимость для отдаленных районов (свыше 200 км) от областного центра будут выше на 5 тенге.

Напомним, в Казахстане за последние пару лет не единожды возникал дефицит газа.

Так, в начале ноября акимат Астаны сообщил, что в связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" в столице наблюдается дефицит автогаза. Решено было ввести ограничения по продаже.

Позже стало известно, что дефицит наблюдается также в Таразе и Петропавловске. В Минэнерго рассказали, когда ситуация стабилизируется.

Также на нехватку топлива пожаловались автовладельцы из Костанайской области. В акимате региона подтвердили, что в области возникла нехватка газа.

В конце ноября вице-министр энергетики Алибек Жамауов рассказал о планах по поэтапному повышению цен на сжиженный газ в Казахстане, начиная с 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2052683-predelnye-tseny-na-avtogaz-v-kazahstane-utverdili-v-minenergo/

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