Новый премьер Казахстана поедет в Россию и Узбекистан
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В марте ожидается рабочий визит нового премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Россию и Узбекистан, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства.
По данным пресс-службы, в Москве запланированы переговоры Олжаса Бектенова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах.
В частности, планируется обсуждение хода реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также мер дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
В Ташкенте премьер Казахстана проведет переговоры с коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым.
Будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.
Напомним, что 6 февраля текущего года новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов.
Его кандидатуру предложила партия Amanat. Президент, посовещавшись в мажилисе с другими фракциями, одобрил выбор партии.
До этого назначения Бектенов был руководителем Администрации президента РК - этот пост он занял в апреле 2023 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2064213-novyy-premer-kazahstana-poedet-v-rossiyu-i-uzbekistan/