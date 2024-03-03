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Новый премьер Казахстана поедет в Россию и Узбекистан

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Мужчина держит портфель в руках
Портфель. Иллюстративное фото: pixabay.com

В марте ожидается рабочий визит нового премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Россию и Узбекистан, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства.

По данным пресс-службы, в Москве запланированы переговоры Олжаса Бектенова с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в узком и расширенном форматах.

В частности, планируется обсуждение хода реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, а также мер дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

В Ташкенте премьер Казахстана проведет переговоры с коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Будут обсуждены перспективы наращивания торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие кооперации в промышленной, энергетической, сельскохозяйственной и транспортной-логистической сферах.

Напомним, что 6 февраля текущего года новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов.

Его кандидатуру предложила партия Amanat. Президент, посовещавшись в мажилисе с другими фракциями, одобрил выбор партии.

До этого назначения Бектенов был руководителем Администрации президента РК - этот пост он занял в апреле 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2064213-novyy-premer-kazahstana-poedet-v-rossiyu-i-uzbekistan/

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