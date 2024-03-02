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Кто из медиков в Казахстане испытывает неподъемную нагрузку, сказала глава Минздрава

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Акмарал Альназарова
Акмарал Альназарова. Фото: официальный сайт Минздрава

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова назвала неподъемной нагрузку врачей общей практики в поликлиниках и призвала освободить их от ряда обязанностей, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт МЗ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова побывала с рабочим визитом в Карагандинской области. Во время встречи с населением она сообщила, что нагрузка на врачей общей практики в поликлиниках стала неподъемной.

"Наша задача в системе здравоохранения не только наращивать объемы медицинских услуг, но в первую очередь обеспечивать их качество. Мы видим, что нагрузка на врачей общей практики в поликлиниках стала неподъемной, мало времени остается непосредственно на лечение пациента, его нужно освободить от несвойственных функций и пересмотреть условия мотивации труда медиков на участках", – отметила Альназарова, выступая перед жителями региона.

Обращаясь к общественности, министр подчеркнула открытость и готовность ведомства к конструктивному диалогу, предложениям и инициативам, которые позволят улучшить качество и доступность медицинской помощи.

Напомним, что пост министра здравоохранения Альназарова занимает с 6 февраля. До этого она была сенатором от Кызылординской области.

Недавно она рассказала, как относится к критике – по ее словам, критики бояться не надо.

"Я думаю, что мы, наоборот, сейчас будем собирать вопросы, которые вызывают какие-либо нарекания со стороны населения. Нам нужно понять, какие есть дополнительные потребности, какие механизмы нужно усилить и что нужно организациям медицинской помощи на местах. Поэтому я абсолютно положительно отношусь к критике", — заверила министр.

При этом первым делом на своем посту Альназарова намерена заняться вопросами трансплантологии. В планах также – укрепление медико-санитарной помощи и модернизация сельского здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2064107-kto-iz-medikov-v-kazahstane-ispytyvaet-nepodemnuyu-nagruzku-skazala-glava-minzdrava/

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