Токаев встретился с Ерланом Кошановым

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова. Президента проинформировали о текущей законотворческой деятельности в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщил Ерлан Кошанов, все поставленные главой государства задачи по законодательному обеспечению запланированных преобразований выполняются на должном уровне и своевременно.

Так, по данным Кошанова, только за два последних месяца мажилис принял и направил для рассмотрения в сенат 18 законов: это поправки по противодействию семейно-бытовому насилию, по вопросам цифровизации, науки, ведения бизнеса, страхования ответственности медицинских работников, трансфертного ценообразования, миграции населения.

"В настоящее время во исполнение поручения президента депутатами ведется работа сразу над тремя кодексами–бюджетным, водным, строительным, а также целым рядом важнейших законопроектов. Каждая предлагаемая новелла широко обсуждается с экспертами и общественностью, все мероприятия палаты открыты для СМИ и заинтересованных НПО", - говорится в сообщении Акорды.

Глава государства также был проинформирован о работе партии "AMANAT". Особый акцент был сделан на партийных проектах "Ауыл аманаты", "Жер аманаты", "Қарызсыз қоғам", разработанных в рамках осуществления реализации инициатив Президента, направленных на повышение благосостояния граждан.

Все проекты, как отмечено в сообщении, ориентированы на решение конкретных проблем населения и получили высокую поддержку со стороны общества. Так, в рамках проекта "Жер аманаты" государству за два года возвращено более 10 млн гектаров земли. За январь-февраль по проекту "Қарызсыз қоғам" финансовой грамотности обучено 15 тысяч человек. До конца 2024 года планируется обучить 750 тысяч граждан.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о деятельности законодателей по линии парламентской дипломатии.

Ранее мы писали о том, что на пленарном заседании мажилиса 6 февраля, где обсуждался важный для страны политический вопрос назначения нового главы правительства, не было Ерлана Кошанова. Как оказалось, спикер мажилиса ушел на больничный в связи с выявленным у него коронавирусом.

Двумя днями позже стало известно, что в мажилисе парламента ввели масочный режим из-за коронавируса, а проведение совещаний и других массовых мероприятий, как ожидалось, переведут в онлайн-формат.

Однако уже через несколько дней Ерлан Кошанов вышел с больничного и открыл пленарное заседание мажилиса, где был произведен ряд кадровых перестановок. Все депутаты были без масок.