Бектенов рассказал Токаеву о планах по обеспечению роста экономики Казахстана
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Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра РК Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.
Президент заслушал доклад о текущей социально-экономической ситуации и планах по обеспечению роста экономики страны.
Премьер-министр Олжас Бектенов доложил главе государства о принимаемых мерах по усилению поддержки отечественных товаропроизводителей. В целях наращивания доли казахстанского содержания начата работа по совершенствованию процедур закупок государственных органов, недропользователей и квазигосударственного сектора.
Особое внимание по поручению президента уделяется опережающему развитию перспективных отраслей промышленности.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.
Напомним, что 6 февраля текущего года новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов.
Его кандидатуру предложила партия Amanat. Президент, посовещавшись в мажилисе с другими фракциями, одобрил выбор партии.
До этого назначения Бектенов был руководителем Администрации президента РК - этот пост он занял в апреле 2023 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063963-tokaev-dal-ryad-porucheniy-bektenovu/