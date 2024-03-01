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Бектенов рассказал Токаеву о планах по обеспечению роста экономики Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев и Олжас Бектенов
Касым-Жомарт Токаев и Олжас Бектенов. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра РК Олжаса Бектенова, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президент заслушал доклад о текущей социально-экономической ситуации и планах по обеспечению роста экономики страны.

Премьер-министр Олжас Бектенов доложил главе государства о принимаемых мерах по усилению поддержки отечественных товаропроизводителей. В целях наращивания доли казахстанского содержания начата работа по совершенствованию процедур закупок государственных органов, недропользователей и квазигосударственного сектора.

Особое внимание по поручению президента уделяется опережающему развитию перспективных отраслей промышленности.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности Комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны. 

Напомним, что 6 февраля текущего года новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов.

Его кандидатуру предложила партия Amanat. Президент, посовещавшись в мажилисе с другими фракциями, одобрил выбор партии.

До этого назначения Бектенов был руководителем Администрации президента РК - этот пост он занял в апреле 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063963-tokaev-dal-ryad-porucheniy-bektenovu/

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