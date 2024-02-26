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"Считай, что я принял просьбу": юный футболист из ВКО обратился напрямую к Токаеву

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Касым-Жомарт Токаев со спортсменами
Касым-Жомарт Токаев со спортсменами. Фото: Акорда

Сегодня во время рабочей поездки в ВКО Касым-Жомарт Токаев поговорил с юными спортсменами. Один из них высказал президенту важную просьбу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Напомним, что сегодня глава государства посетил легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова" и функционирующую на его базе областную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва (СДЮШОР) по легкой атлетике.

Президент лично побеседовал с юными спортсменами.

Во время этого разговора четвероклассник, который занимается футболом, попросил президента построить крытый футбольный стадион.

"Касым-Жомарт Кемелевич, меня зовут Альтаир Бакытулы, я учусь в 4 классе. Мы юные футболисты, и мы видим, как вы поддерживаете нашу сборную. В составе сборной играет воспитанник усть-каменогорского футбола Ислам Чесноков.

Мы занимаемся футболом с 3 лет, но погода нашего региона не позволяет нам играть на открытом поле. Поэтому просим вас построить нам крытый стадион. Я уверен, что в нашем городе появятся новые таланты, как Ислам Чесноков", – сказал юный спортсмен.

Президент выслушал мальчика с улыбкой.

"Считай, что я принял эту просьбу", – ответил ему Токаев.

Напомним, сегодня глава государства прилетел с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область. Планируется, что он посетит ряд промышленных и социальных объектов региона.

Ранее президент уже ознакомился с работой врачей-онкологов в Усть-Каменогорске. Касым-Жомарту Токаеву доложили о состоянии онкологической службы в области.

Специалисты отметили значительный рост показателей ранней диагностики злокачественных новообразований, а также снижение количества запущенных случаев рака 3-4 стадии. По их словам, наблюдается уменьшение смертности от онкологических заболеваний.

Кроме того, глава государства посетил центр настольного тенниса в Усть-Каменогорске. Президент подарил центру автобус и пожелал юным спортсменам успехов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063105-schitay-chto-ya-prinyal-prosbu-yunyy-futbolist-iz-vko-obratilsya-napryamuyu-k-tokaevu/

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