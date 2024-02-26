Токаев прибыл с рабочим визитом в ВКО (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область – он посетит промышленные и социальные объекты региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область, сообщает пресс-служба Акорды в Telegram.

В ходе поездки он посетит ряд промышленных и социальных объектов региона.

Отметим, что глава государства посещал регион в октябре 2021 года – еще до создания области Абай с административным центром в Семее. Область образовали в мае 2022 года путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семея и Курчатова.

В декабре прошлого года Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева. Главе государства доложили о создании двух новых приграничных районов – Маркакольского и Катонкарагайского.

Напомним, на днях президент Казахстана вернулся из Казани, где побывал на открытии "Игр будущего". Там он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.