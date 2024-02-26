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Токаев встретился с олимпийской чемпионкой Ольгой Рыпаковой в ВКО

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Касым-Жомарт Токаев со спортсменами
Касым-Жомарт Токаев со спортсменами. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова", где пообщался с самой чемпионкой и другими спортсменами, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область глава государства ознакомился с работой легкоатлетического центра "Ольга Рыпакова" и функционирующей на его базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по легкой атлетике.

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала президенту о том, что в центре созданы все условия для проведения регулярных круглогодичных учебно-тренировочных занятий. С момента открытия школы здесь проводились все зимние чемпионаты Казахстана по легкой атлетике. В настоящее время в центре тренируются 713 воспитанников, которые регулярно занимают призовые места на республиканских и международных соревнованиях. В 2023 году спортсмены принесли в копилку школы 281 медаль.

Ольга Рыпакова озвучила ряд предложений по развитию легкой атлетики в стране. В частности, она считает важным создать в регионе Центр спортивной медицины, позволяющий совмещать учебно-тренировочные сборы легкоатлетов с лечебно-восстановительными процедурами в благоприятной природной среде Алтая.

С 2015 года здесь проводится турнир на призы Ольги Рыпаковой. Соревнованиям присвоен уровень World Athletics Continental Tour, позволяющий спортсменам зарабатывать очки в мировом рейтинге. Известная спортсменка попросила поспособствовать повышению статуса данного турнира до "серебряного" уровня. Для этого требуется обновление покрытия манежа, а также увеличение суммы призового фонда.

Глава государства поручил заместителю премьер-министра Тамаре Дуйсеновой и акиму Ермеку Кошербаеву взять данный вопрос на контроль.

Президент побеседовал со спортсменами. Он отметил, что государство уделяет особое внимание улучшению спортивной инфраструктуры.

"Вижу, что здесь дети играют в футбол, легкоатлеты занимаются. Безусловно, спортом надо заниматься, также как и физкультурой. Я уделяю большое внимание развитию спорта. Желаю вам всем стать спортсменами, достичь успехов и в других сферах общественной деятельности, самое главное, быть достойными гражданами нашей страны. У вас замечательный наставник – олимпийская чемпионка, обладательница всех титулов, которые существуют в спорте. Поэтому вам есть на кого равняться", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о главных достижениях местных легкоатлетов. К примеру, на чемпионате Азии 2023 года в Астане Надежда Дубовицкая завоевала золотую медаль в прыжках в высоту среди женщин. Победительницей недавнего XI чемпионата Азии в Тегеране стала Елизавета Матвеева. В прошлом году на VI Республиканской спартакиаде по легкой атлетике команда региона заняла общекомандное первое место.

Напомним, сегодня глава государства прилетел с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область. Планируется, что он посетит ряд промышленных и социальных объектов региона.

Ранее президент уже ознакомился с работой врачей-онкологов в Усть-Каменогорске.

Отметим, что до этого Касым-Жомарт Токаев посещал регион в октябре 2021 года. Тогда целью поездки стало ознакомление с итогами проекта расширения Актогайского горно-обогатительного комплекса.

При этом с акимом Восточно-Казахстанской области президент общался лично в декабре прошлого года. Ермек Кошербаев, назначенный на этот пост в июне, доложил о результатах социально-экономического развития области, упомянув о создании двух новых приграничных районов – Маркакольского и Катонкарагайского.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063072-tokaev-vstretilsya-s-olimpiyskoy-chempionkoy-olgoy-rypakovoy-v-vko/

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