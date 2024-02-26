Токаев подарил автобус центру настольного тенниса в Усть-Каменогорске
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Президент Касым-Жомарт Токаев посетил центр настольного тенниса в Усть-Каменогорске и подарил ему автобус, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщили главе государства, центр был создан на базе областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по настольному теннису.
Отмечается, что здесь проводятся крупные соревнования, спортивно-массовые мероприятия и учебно-тренировочные сборы, а также профессиональные занятия спортсменов инваклуба, шоудаун и воспитанников детского дома "Үміт".
По информации Акорды, здание оснащено профессиональными теннисными столами, силовыми тренажерами и спортивным инвентарем. В центре имеется врачебно-физкультурный диспансер, в котором установлено новейшее физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование для восстановления спортсменов после соревнований и травм.
Президент был проинформирован о достижениях региона в данном виде спорта. В прошлом году команда области победила на открытом чемпионате Казахстана.
Касым-Жомарту токаеву также рассказали о возможности создания Академии настольного тенниса с целью обмена опытом и повышения спортивного мастерства.
Кроме того, глава государства осмотрел спортивные арены и побеседовал с воспитанниками детского дома "Үміт".
Он поручил акиму области держать на особом контроле состояние воспитательного учреждения и обеспечить воспитанников жильем.
"Рад вас видеть. Что касается данного центра, то он, действительно, удался. Все систематизировано. В целом, игра в настольный теннис полезна с точки развития координации и спортивных качеств", – сказал он.
Также президент подарил центру настольного тенниса автобус и пожелал юным спортсменам успехов.
Сегодня глава государства прилетел с рабочим визитом в Восточно-Казахстанскую область.
В первую очередь президент ознакомился с деятельностью Центра лучевой терапии и диагностики в Усть-Каменогорске.
Затем он посетил легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова", где пообщался с самой чемпионкой и другими спортсменами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2063097-tokaev-podaril-avtobus-tsentru-nastolnogo-tennisa-v-ust-kamenogorske/