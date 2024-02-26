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Аким Астаны Касымбек рассказал, с чего начинает утро на работе

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Женис Касымбек
Женис Касымбек. Фото: akorda.kz

Аким Астаны Женис Касымбек сегодня на встрече с жителями района рассказал, с чего обычно начинает и чем заканчивает свой рабочий день, передает корреспондент NUR.KZ.

"У меня утро начинается с того, что я проверяю ситуацию по снегу, по льду, по мусору, по собакам. Ну, вот оперативные вопросы. Ежедневно и акимы районов, и соответствующие управления, и я лично утро начинаю именно с этого. Объезд города именно по оперативным вопросам, связанным с сезонно-климатическими особенностями. И вечером тоже рабочий день заканчивается именно проверкой этих вопросов", – рассказал аким столицы Женис Касымбек.

Касымбека попросили оценить уборку снега и ситуацию с гололедом в столице.

"Гололед бывает – у нас город северный. Тем более вы знаете, какая в этом году зима. Были 30-градусные морозы, неожиданно прошел снег с дождем, а потом было тепло, потом резкие морозы наступили – и эти проблемы были не только в Астане, практически по всем областным центрам, по северу гололед образовался.

Естественно, у нас есть нормативы, мы должны в течение 72 часов ликвидировать максимально то, что получилось. Считаем, что коммунальные службы – вы попросили мою оценку работы коммунальных служб – считаю, что коммунальные службы отработали очень хорошо и даю им нормальную оценку. Они работают круглосуточно и в 30-40-градусные морозы и под дождем, под снегом, под ветром и стараются вашу жизнь, жизнь жителей города, гостей столицы обеспечить соответствующим сервисом", – заявил аким Астаны.

Уборка снега в городе, по мнению Жениса Касымбека, тоже была "неплохой".

"Снега выпало намного больше, чем в прошлом году. Мы, например, за весь прошлый год убрали порядка 4,5 млн кубов снега за всю зиму. В этом году этот объем уже был в середине февраля, то есть снега выпало больше. Это специфика города. Я могу сказать, действительно, какие-то тротуары, какая-то, может быть, проезжая часть или двор не успели вовремя отработать – за это, наверное, соответствующие руководители должны были извиниться, но в целом город неплохо от снега убирался. В целом мы не имели массовых нареканий", – добавил аким.

Между тем на этой неделе в Астане ожидается потепление. За неделю до этого в столице наблюдались 30-градусные морозы – школьники в некоторые дни учились дистанционно.

В Алматы в минувшие выходные был сильных снегопад. В работах по уборке снега в дневной период были задействованы 483 единицы спецтехники и 1175 дорожных рабочих.

В Шымкенте на этой неделе пообещали двухдневный снегопад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2063021-akim-astany-kasymbek-rasskazal-s-chego-nachinaet-utro-na-rabote/

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