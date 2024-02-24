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Снегопад ожидается в Алматы и Шымкенте

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Улица во время снегопада в Алматы
Снегопад в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 24 февраля. В двух мегаполисах Казахстана может быть снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура днем будет в районе -3 градусов, а ночью опустится до -9 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

Жителям Астаны синоптики осадков не прогнозируют. Днем температура воздуха составит до -17 градусов, ночью снизится до -31 градуса. Скорость ветра - 2,8 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается снегопад. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до -5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.

Напомним, ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода с 24 по 26 февраля. Так, по данным специалистов, на западе республики сохранится влияние антициклона, в связи с чем осадков быть не должно. На остальной части страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются снег с метелью, на юге и юго-востоке страны - осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062760-snegopad-ozhidaetsya-v-almaty-i-shymkente/

Автор: Колмакова Виктория

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Снегопад ожидается в Алматы и Шымкенте
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