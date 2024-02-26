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Двухдневный снегопад ожидается в Шымкенте на этой неделе

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Снег в Алматы
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 26 февраля по 3 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

26 февраля в Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит -1 градус. Днем воздух может прогреться до +3 градусов, но ночью температура опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

27 февраля в городе будет пасмурно. Температура составит около 0 градусов. Максимальная температура составит +5 градусов, а минимальная - в районе -3 градусов. Скорость ветра составит до 5,6 м/с.

28 февраля - снова пасмурная погода. Средняя температура ожидается в районе +1 градуса. Днем температура поднимется до +5 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

29 февраля в Шымкенте синоптики обещают пасмурную погоду. Температура в среднем составит +2 градуса. Максимально температура поднимется до +7 градусов, а опуститься может до -1 градуса. Скорость ветра будет равняться 5,5 м/с.

В первый день весны в Шымкенте будет пасмурно. Среднесуточная температура будет на отметке в +4 градуса. Днем воздух прогреется до+ 7 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

2 марта прогнозируется снегопад. Температура в среднем остановится на отметке +1 градус. Максимальная температура составит +2 градуса, а минимальная - 0 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,4 м/с.

3 марта, по прогнозам синоптиков, опять будет снегопад. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до +1 градуса, но ночью похолодает до -1 градуса. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062894-dvuhdnevnyy-snegopad-ozhidaetsya-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Виктор Николаев

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Двухдневный снегопад ожидается в Шымкенте на этой неделе
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