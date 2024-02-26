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Потепление пообещали в Астане на этой неделе

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Мужчина идет по тропе, на которой тает лёд
Снег тает на улице. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней, с 26 февраля по 3 марта. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

26 февраля в Астане ожидается пасмурная погода. Температура в среднем составит -12 градусов. Днем воздух может прогреться до -7 градусов, но ночью температура опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

27 февраля в столице - снова пасмурно. Температура составит около -10 градусов. Максимальная температура составит -4 градусов, а минимальная в районе -15 градусов. Скорость ветра составит до 3,6 м/с.

28 февраля вновь обещают пасмурную погоду. Средняя температура будет держаться на отметке -11 градусов. Днем температура поднимется до -5 градусов, а ночью опустится до -15 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

В последний день зимы, 29 февраля, в Астане снова будет пасмурно. Температура в среднем составит -13 градусов. Максимально температура поднимется до -6 градусов, а опуститься может до -19 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,0 м/с.

1 марта прогнозируется переменная облачность. Среднесуточная температура будет находиться в районе -14 градусов. Днем воздух прогреется до -6 градусов, а ночью похолодает до -20 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

2 марта в Астане ожидается переменная облачность. Температура в среднем остановится на отметке -12 градусов. Максимальная температура составит -8 градусов, минимальная - в районе -23 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,2 м/с.

В воскресенье, 3 марта, по прогнозам синоптиков, будет пасмурно. Средняя температура составит -15 градусов. Воздух может прогреться и до -9 градусов, но ночью похолодает до -18 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062893-poteplenie-poobeschali-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Виктор Николаев

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Потепление пообещали в Астане на этой неделе
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