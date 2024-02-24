Чиновники обратились к алматинцам из-за снегопада и посоветовали одеваться теплее

Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы обратилось к горожанам и гостям южной столицы из-за выпадения снега и гололеда, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отметили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы, 23 февраля с 20.30 началось выпадение умеренного снега, который временами продолжится до ночи 25 февраля. Температура воздуха днем: -3...-5 градусов, ночью: -10…-12 градусов.

В целях предупреждения гололедных явлений в ночной период силами 168 пескоразбрасывателей производилась посыпка дорог противогололедными материалами.

Всего в работах по уборке снега в дневной период задействованы 483 единицы спецтехники и 1175 дорожных рабочих.

"В связи с прогнозируемым обледенением, снежными накатами на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности. С целью недопущения обморожений необходимо теплее одеться", - призвали в ведомстве.

Водителям рекомендовали снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать рядность и избегать резких маневров, имеющим небольшой стаж вождения - пересесть на общественный транспорт.

По прогнозу РГП "Казгидромет", после 16.00 до ночи 25 февраля временами возможен снег до 1-2 см.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 24 февраля, в Алматы ожидается снегопад.

В целом по республике с 24 по 26 февраля на западе сохранится влияние антициклона, в связи с чем осадков быть не должно. На остальной части страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются снег с метелью, на юге и юго-востоке страны - осадки преимущественно в виде снега, туман и гололед.

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде.

Так, пешеходам необходимо:

выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;

быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;

внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;

ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.