Любительскую охоту на сайгаков могут разрешить в Казахстане

Глава Министерства экологии и природных ресурсов в кулуарах сената сегодня рассказал, будут ли в Казахстане вводить любительскую охоту на сайгаков, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили у министра экологии и природных ресурсов, могут ли в Казахстане разрешить любительскую охоту на сайгаков.

"Да, мы планируем. С этого года планируем открыть любительскую спортивную охоту на сайгаков. Активно (вопрос – прим. ред.) обсужден с общественностью, с охотничьими хозяйствами", – заявил Ерлан Нысанбаев.

Говоря о сроках, министр сообщил, что с 1 сентября в Казахстане начинается сезон охоты.

"В мае после охоты будет проводиться учет, и в середине года мы будем знать точную численность (сайгаков – прим. ред.), исходя из этого будет определяться численность", – заявил Нысанбаев.

Разрешение на отстрел сайгаков

Летом 2022 года в Казахстане начали активно обсуждать возможность отстрела сайгаков. Фермеры некоторых регионов заявили, что животные стали угрозой для их хозяйств: стада вытаптывали и съедали все посевы.

Позже в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии рассказали о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

В начале прошлого года сообщалось, что отстреливать сайгаков разрешат лишь в четырех областях Казахстана и только в научных целях. А в конце сентября к промышленному истреблению сайги начали готовиться в ЗКО – мясо убитых животных начали перерабатывать сразу на трех заводах региона.

В декабре прошлого года в Международном союзе охраны объявили о том, что сайгаки теперь не относятся к категории животных, находящихся на грани исчезновения в Казахстане.