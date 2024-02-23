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"Я не загрустил": главу Нацбанка Сулейменова спросили, не расстроился ли он, что не стал новым премьером

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Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: Пресс-служба Нацбанка

На брифинге в Нацбанке журналисты спросили у главы НБК Тимура Сулейменова, не расстроился ли он, что не стал новым премьер-министром, поскольку его имя было в прогнозах, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что имя главы Нацбанка Тимура Сулейменова было в прогнозах о предполагаемом будущем премьер-министре после отставки правительства Смаилова, которые появились в ряде Telegram-каналов.

"Честно говоря, никак (не отнесся к таким прогнозам – прим. ред.). На самом деле у нас много разных Telegram-каналов с известными и неизвестными авторами. На каждый из них обращать внимание неправильно. Решение было принято, оно было инициировано партией Amanat, которая была поддержана главой государства, затем мажилисом в целом, поэтому оно правильное.

Мы выстраивали и ранее с правительством конструктивный диалог, и с Олжасом Абаевичем у нас конструктивный диалог. Я с ним работал в администрации президента, был его первым замом, поэтому нам легко работать с ним - хорошо понимаем друг друга и совместно сможем, я думаю, многие проекты и реформы сдвинуть с места", - ответил Сулейменов.

Уточняющий вопрос о том, не загрустил ли он, что не стал премьером, рассмешил главу Нацбанка. Он ответил, что "совсем не загрустил" по этому поводу.

Напомним, что 6 февраля текущего года новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов.

Его кандидатуру предложила партия Amanat. Президент, посовещавшись в мажилисе с другими фракциями, одобрил выбор партии.

До этого назначения Бектенов был руководителем Администрации президента РК - этот пост он занял в апреле 2023 года.

До этого он почти год руководил Антикоррупционной службой. На эту должность его назначали дважды - в феврале и ноябре 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2062647-ya-ne-zagrustil-glavu-natsbanka-suleymenova-sprosili-ne-rasstroilsya-li-on-chto-ne-stal-novym-premerom/

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