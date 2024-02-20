Зачем Казахстану увеличивать население до 40 млн человек, рассказал Ашимбаев

На правчасе в сенате председатель Маулен Ашимбаев заявил, что для развития такой большой территории, как Казахстан, число жителей страны должно увеличиться до 30-40 млн человек, передает корреспондент NUR.KZ.

"Понятно, что рост населения вызывает определенные вопросы и приводит к вызовам. Это обеспечение социальной инфраструктурой, школами – мы сегодняшнее количество наших детей не успеваем обеспечивать школами. Это дошкольные учреждения, медицинские учреждения, создание рабочих мест. Но несмотря на все это, мы должны увеличивать количество населения нашей страны. Это стратегический вопрос.

Без роста нашего населения, наверное, до 30-35-40 миллионов нам в предстоящие десятилетия будет очень сложно развивать девятую территорию в мире. Мы все гордимся, что у нас по объему девятая территория в мире, но как ее развивать. Нужны человеческие ресурсы. Как обеспечивать экономический рост? Нужны человеческие ресурсы. Как обеспечивать емкость рынка? Нужны человеческие ресурсы", – заявил Ашимбаев.

Он добавил, что многие крупные иностранные компании не идут в Казахстан как раз по этой причине – из-за небольшой емкости рынка.

Обеспечить увеличение населения, по мнению Ашимбаева, нужно как за счет внутренней миграции внутри страны, так и за счет внешней миграции в Казахстан.

"В долгосрочной перспективе вопрос встанет и о внешней миграции в Казахстан. Понятно, что этот вопрос нельзя неподготовленно обсуждать, он вызывает определенную реакцию, но мы должны понимать, что освоение территории нашей плюс освоение каких-то инновационных направлений, создание перспективных промышленных предприятий требует и специалистов, которых нужно при необходимости привлекать из-за рубежа, если у нас нет таких специалистов.

И здесь тоже бояться нельзя. Многие арабские страны идут по этому пути – привлекают зарубежных специалистов, и население их процветает. Конечно, здесь есть фобии – могут возразить, что свое население не можем обеспечить работой, как нам еще иностранцев обеспечивать. Но нужно находить решения – в среднесрочной перспективе встанет вопрос миграции квалифицированных специалистов в Казахстан, если мы хотим развивать экономику очень высокими темпами", – добавил Ашимбаев.

Отметим, что аким СКО сегодня в сенате заявил о том, что жители области покидают регион – за 10 лет из СКО уехали десятки тысяч человек. Для того, чтобы отток граждан стал меньше, аким предложил стимулирующие "денежные" меры – к примеру, повысить выплаты при переселении в регион, а также выделять людям деньги на дрова и уголь.

Зампремьера Тамара Дуйсенова также рассказала о ряде вызовов в миграционной политике, существующих в Казахстане.

"По последним прогнозам, к 2050 году население Казахстана достигнет 27,6 млн человек. Однако основной рост будет в южных и западных регионах, что приведет к усилению дисбалансов", – сообщила она.

Также напомним, что в начале января депутат мажилиса Магеррам Магеррамов заявлял об оттоке населения из северных регионов страны – в частности, из СКО и Костанайской области. Для решения вопроса он предлагал продумать "северные" выплаты для казахстанцев.

Между тем еще в ноябре прошлого года численность населения Казахстана достигла 20 миллионов.