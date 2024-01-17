Платить "северные" надбавки людям, живущим в суровом климате, предложили в Казахстане

На заседании правительства депутат Магеррам Магеррамов заявил об оттоке населения из северных регионов страны – в частности, из СКО и Костанайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"С 3 по 12 января 2024 года депутатская фракция Народной партии Казахстана находилась в Костанайской и Северо-Казахстанской областях для встреч с населением.

За минувшие годы в этих регионах накопилось немало "хронических" проблем, которые до сих пор не находят свое решение. Главная проблема здесь – отток населения. К сожалению, эта тенденция наблюдается уже не первый год", - заявил Магеррамов.

Он добавил, что правительство Казахстана пыталось переселять на север жителей южных районов, но, по его мнению, программа не дала эффекта – в областях по-прежнему остро не хватает специалистов рабочих профессий.

Для решения вопроса он предложил продумать "северные" выплаты для казахстанцев.

"Северные регионы у нас преимущественно аграрные, но какие-бы денежные ресурсы правительство ни направляло в сельское хозяйство, они не дадут должной отдачи, если при этом не позаботиться о сельских жителях, о благоустройстве сельских домов, о социально-культурных условиях.

Народная партия Казахстана предлагает создать необходимые условия, как для переселенцев, так и для постоянных жителей северных регионов, живущих в суровых климатических условиях. В частности – продумать систему специальных "северных" денежных надбавок, субсидий, льгот, преференций и т.д.", - заявил Магеррамов.

Отметим, также на заседании мажилиса депутат раскритиковал состояние СКО и Костанайской области за плохие дороги, низкое качество интернета и аэропорт Петропавловска, который похож на ангар.

Напомним, в Казахстане действует национальный проект "Сильные регионы - драйвер развития страны", который стимулирует переселение граждан из трудоизбыточных регионов страны в трудодефицитные.

В частности, в Северо-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую, Павлодарскую, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую, Ұлытау и Абай.

Переселившимся гражданам положена следующая поддержка:

субсидия на переезд – 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи ( по 258 440 тенге в 2024 году);

субсидия на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение года от 15 до 30 МРП ( от 55 380 тенге до 110 760 тенге ) в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

) в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта; направление на краткосрочное профессиональное обучение; содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.

Проект предусматривает поддержку и для работодателей, которые нанимают переселенцев – за каждого трудоустроенного казахстанца единовременно предоставляется субсидия в размере 400 МРП (1 476 800 тенге), но при условии найма минимум на два года и обеспечения жильем.

В 2023 году для переселенцев также были введены сертификаты экономической мобильности (СЭМ), позволяющие его обладателям получить материальную помощь для приобретения жилья.

По данным Минтруда, в 2023 году только в Костанайскую область переселился 961 человек, в том числе 680 переселенцев из трудоизбыточных регионов Казахстана и 281 кандас.

Всего же в рамках проекта в 2023 году в трудодефицитные регионы Казахстана добровольно переселились 7 498 человек. Всем переселившимся оказаны меры государственной поддержки.