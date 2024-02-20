"Не остался без внимания": новый глава МЧС предложил должность Сырыму Шарипханову
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Глава МЧС Чингис Аринов на брифинге правительства сообщил, что предложил своему предшественнику должность по линии ЧС, передает корреспондент NUR.KZ.
Как отметили журналисты, новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова говорила о том, что готовится предложить новую должность экс-министру Ажар Гиният. В связи с этим они поинтересовались, делал ли такое же предложение Аринов своему предшественнику.
"Он не остался без внимания. Мы с ним говорили, разные предложения озвучивали, но он сказал, что сейчас в первую очередь намерен заняться здоровьем и семьей и примет решение в течение месяца. Но с нашей стороны предложения были озвучены", – сказал в ответ Чингис Аринов.
Напомним, бывший начальник охраны президента Чингис Аринов был назначен министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана в начале февраля.
Ранее эту должность с июня 2023 года занимал Сырым Шарипханов.
После случившегося в Алматы 23 января землетрясения, Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что работу Шарипханова "никак нельзя назвать удовлетворительной".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2061979-ne-ostalsya-bez-vnimaniya-chingis-arinov-predlozhil-dolzhnost-eks-glave-mchs/