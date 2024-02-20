"Не остался без внимания": новый глава МЧС предложил должность Сырыму Шарипханову

Глава МЧС Чингис Аринов на брифинге правительства сообщил, что предложил своему предшественнику должность по линии ЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметили журналисты, новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова говорила о том, что готовится предложить новую должность экс-министру Ажар Гиният. В связи с этим они поинтересовались, делал ли такое же предложение Аринов своему предшественнику.

"Он не остался без внимания. Мы с ним говорили, разные предложения озвучивали, но он сказал, что сейчас в первую очередь намерен заняться здоровьем и семьей и примет решение в течение месяца. Но с нашей стороны предложения были озвучены", – сказал в ответ Чингис Аринов.

Напомним, бывший начальник охраны президента Чингис Аринов был назначен министром по чрезвычайным ситуациям Казахстана в начале февраля.

Ранее эту должность с июня 2023 года занимал Сырым Шарипханов.

После случившегося в Алматы 23 января землетрясения, Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что работу Шарипханова "никак нельзя назвать удовлетворительной".