Сократить командировки и форумы: как уменьшат траты бюджета Казахстана, рассказали в правительстве

На заседании правительства сегодня премьер-министр Олжас Бектенов спросил главу МНЭ о своем поручении по сокращению непродуктивных расходов бюджета Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее после поручения премьер-министра Олжаса Бектенова Минфин и Миннацэкономики провели ревизию расходов, чтобы выявить непродуктивные траты бюджета в Казахстане.

На заседании правительства сегодня министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил о нескольких предложениях по бюджету по итогу ревизии – в частности, сократить командировки и форумы.

"Предлагается следующее. Первое. Сокращение текущих административных затрат государственных органов. Это командировочные расходы, проведение форумов, исследований и так далее.

Второе. Пересмотреть проекты, мероприятия, не имеющие первостепенное значение, в том числе их сроки исполнения. К примеру, строительство административных знаний, текущие ремонты, приобретение, капитальные затраты и так далее. Надо пересмотреть.

Третье. Уменьшить расходы по низкопродуктивным мерам государственной поддержки. Четвертое. Оптимизация расходов за счет изменения условий финансирования реализации проекта. По результатам анализа предлагается к оптимизации свыше 300 млрд тенге.

В случае вашего одобрения данные средства будут сосредоточены в резерве правительства путем корректировки республиканского бюджета для последующего финансирования поручений, а также для приоритетных секторов экономики в марте", – заявил Байбазаров.

Премьер-министр с таким предложением согласился.

"Хорошо, я поддерживаю принимаемые меры, сэкономленные средства будут направлены на стимулирование экономического роста – такое поручение вам", – заявил Олжас Бектенов.

Напомним, что на первом совещании кабмина премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что "никто не должен сорить деньгами", и поручил провести ревизию республиканского и местных бюджетов для сокращения расходов.

А сегодня на заседании правительства была рассмотрена реализация нацпроекта "Комфортная школа" – Бектенов заявил о жестких мерах, если подходы к проекту не изменятся.

Более недели назад премьер-министр поручил кардинально упростить и ускорить государственные закупки и закупки квазигосударственного сектора с увеличением в них доли отечественных товаров. По его словам, действующие процедуры часто приводят к намеренному затягиванию процессов госзакупок, из-за чего замедляется реализация новых проектов и развитие экономики в целом.

Также напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что министерства в Казахстане не освоили 86 млрд бюджетных тенге. А в декабре президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о республиканском бюджете на 2024-2026 годы.