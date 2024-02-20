Новый премьер пригрозил чиновникам жесткими мерами из-за нацпроекта по школам
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На заседании правительства рассмотрели реализацию Нацпроекта "Комфортная школа" - премьер-министр Олжас Бектенов заявил о жестких мерах, если подходы к проекту не изменятся, передает корреспондент NUR.KZ.
Бектенов напомнил, что нацпроект должен решить вопрос трехсменных и аварийных школ – новые "комфортные школы" должны появиться там, где они остро необходимы, и иметь высокоскоростной интернет, качественную мебель, секции, кружки и т.д.
Премьер добавил, что на расширенном заседании правительства президент подверг критике ход реализации нацпроекта, особенно по выделению участков и своевременности разработки проектной документации.
"Правительству было поручено в кратчайшие сроки устранить все проблемы. Со стороны фонда "Самрук-Казына" не осуществляется достаточный контроль за деятельностью подрядных организаций.
Кроме этого, с отдельными регионами до сих пор не решены вопросы оформления земельных участков и обеспечения их инженерно-коммуникационной инфраструктурой.
Формализм и самоустраненность со стороны акимов регионов от реализации нацпроекта ведут к затягиванию процессов проектирования и строительства школ. Данные обстоятельства вызывают серьезные опасения за своевременность сдачи объектов", - заявил Бектенов.
Премьер добавил, что обращает персональное внимание всех руководителей на то, что строительство комфортных школ будет на жестком контроле правительства.
"Мы вернемся к рассмотрению вопроса реализации национального проекта в июне. Если подходы к данной работе не изменятся, то к ответственным будут приняты жесткие меры", — заявил Бектенов.
На сайте "Самрук Казына" сообщается, что пилотный национальный проект в области образования "Комфортная школа" направлен на ликвидацию аварийных объектов, трехсменного обучения и дефицита ученических мест в организациях среднего образования по всей стране.
Достичь данной цели предусматривается путем решения двух основных задач:
- ввод в эксплуатацию до 2026 года не менее 740 тысяч (при двусменном обучении) новых ученических мест в городах и сельских населенных пунктах для покрытия текущего и прогнозируемого дефицита ученических мест;
- создание комфортной и безопасной образовательной среды в организациях среднего образования, вводимых в рамках национального проекта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2061896-premer-prigrozil-chinovnikam-zhestkimi-merami-iz-za-natsproekta-po-shkolam/