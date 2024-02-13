"Вы сюда пришли отчитываться": депутат и вице-министр устроили перепалку в мажилисе

Мажилисмен Болатбек Нажметдинұлы и вице-министр Минпрома Тимур Карагойшин устроили перепалку во время презентации проекта нового Строительного кодекса, передает корреспондент NUR.KZ.

После презентации проекта Строительного кодекса депутат Болатбек Нажметдинұлы заявил, что у Минпромышленности и строительства есть единый портал комплексной экспертизы проектов. Депутат поинтересовался, как ведомство собирается снижать коррупционные риски в этой сфере, если даже сейчас, имея такой инструмент, не может контролировать рынок экспертиз.

"Проблема в том, что из-за Турции, из-за землетрясений, из-за того, что так произошло, вы решили усилить присутствие госконтроля через госэкспертизу. На самом деле, субъекты землетрясения - это (здания - прим.автора) выше 5 этажей. До 5 этажей экспертизу проводят частники.

Теперь вы хотите контроль госэкспертизы. Еще раз говорю - единый оператор по наделению права на экспертизу и единое право через вас проводится. Вы согласились с тем, что, не контролируя ситуацию, хотите забрать к себе госэкспертизу", - заявил депутат.

Вице-министр Карагойшин заявил, что вопрос депутата - некорректный.

"Спасибо за вопрос. Конечно, то, что Карагойшин организовал, все это - некорректный вопрос".

Депутат на такую оценку ответил, что сам будет решать - корректный у него вопрос или нет.

"Вы не имеете права давать оценку моим вопросам. (…) Вы сюда пришли отчитываться перед нами, давайте будем знать свои права, статус", - возразил Нажметдинұлы.

"Я имею право, как физическое лицо. Вы не перебивайте. Я хотел бы сказать насчет электронного портала госэкспертизы. Частные экспертные организации, все коллеги знают, у них своя информсистема. Как госорган я не имею права лезть в их компетенцию. Это предусмотрено законом. Вневедомственная экспертиза - она вневедомственная. (…)

Еще раз говорю, информсистема у них своя. Они должны, как и руководители государственной системы, нести уголовную ответственность, чтобы контролировать эту ситуацию", - заявил вице-министр.

Напомним, сегодня в мажилисе презентовали проект нового Строительного кодекса - в его рамках ГАСК и органы ЧС смогут инспектировать стройки ЖК и другие объекты.