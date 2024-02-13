Разрекламированный ЖК в Алматы попал в список нерекомендуемых для покупки

Акимат Алматы внес жилой комплекс Royal Time в список нерекомендуемых для покупки: у застройщика нет разрешительных документов на строительство, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как рассказали в акимате, во время мониторинга интернет-ресурсов управление градостроительного контроля выявило рекламу жилого комплекса Royal Time.

В соцсетях и на сайте жилого комплекса указано, что новый ЖК премиум-класса будет расположен по улице Кенесары хана в Наурызбайском районе.

"Однако на сегодняшний день строительство на земельном участке не ведется, и пакет разрешительных документов на строительство также отсутствует", - сообщили в акимате.

Участок, где планировалось строительство ЖК. Фото: акимат Алматы

Казахстанцам, которые приобрели недвижимость в незаконно построенном комплексе, советуют обратиться с заявлением в Департамент экономических расследований по Алматы и правоохранительные органы.

"Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу Управления градостроительного контроля города Алматы: +7 705 89 66 000", - добавили в акимате.

Напомним, в сентябре акимат Алматы публиковал список нерекомендуемых для покупки недвижимости жилых комплексов. По некоторым подано исковое заявление в СМЭС на снос нескольких этажей, которые не указаны в документах. Велись судебные разбирательства.

В конце января акимат обновил этот список. Сейчас перечень состоит из 45 жилых комплексов. Отмечалось, что у всех этих ЖК нет полного пакета разрешительных документов на строительство либо они возводятся с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Добавим, что акимат через суд добивается сноса жилых комплексов, возведенных незаконно. Так, в декабре в южной столице по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN, расположенный по улице Витебская.