Вместо Динары Шукижановой: ЦИК зарегистрировал нового депутата мажилиса

Вакантный мандат депутата мажилиса парламента передали члену партии Respublica Айтуару Кошмамбетову, передает NUR.KZ со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Сегодня, 12 февраля, под председательством Нурлана Абдирова состоялось заседание ЦИК РК. На нем было принято постановление о регистрации депутата мажилиса Айтуара Кошмамбетова, сообщается на официальном сайте комиссии.

Так, Центризбирком постановил:

передать вакантный мандат депутата мажилиса члену общественного объединения "Партия "Respublica" Кошмамбетову Айтуару Аскаровичу;

зарегистрировать его депутатом мажилиса парламента РК;

вручить Кошмамбетову соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

В ходе заседания Абдиров сообщил, что, согласно статье 24 Конституционного закона, полномочия депутата начинаются с момента его регистрации ЦИК.

Напомним, в январе на официальном сайте ЦИК Казахстана появилась информация, что депутат от партии Respublica Динара Шукижанова уходит из мажилиса парламента РК. На следующий день она официально сложила полномочия.

Позже главу партии Respublica Айдарбека Ходжаназарова спросили, кто может занять место подавшей в отставку депутата Динары Шукижановой.

Представители самой партии рассказали, что ранее Айтуар Кошмамбетов занимал пост председателя филиала партии в Алматы. Он родился 29 ноября 1986 года, является специалистом международного права (Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби, бакалавриат), юриспруденции (Академия экономики и права по специальности, магистратура). Работал в органах прокуратуры, возглавлял палату предпринимателей южной столицы.