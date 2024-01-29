Сколько денег понадобится казахстанцам на покупку акций Air Astana

В 2024 году казахстанцы смогут купить акции и стать совладельцами крупнейшего авиаперевозчика страны. Для этого нужно минимум от 956 до 1 237 тенге. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Компания Air Astana планирует провести первичное размещение акций (IPO) в Казахстане (биржи AIX и KASE) и в Лондоне (LSE) в 2024 году.

Это означает, что розничные инвесторы (физические лица) смогут приобрести акции компании и как бы стать владельцами некоторой ее доли. При этом они смогут рассчитывать на выплату дивидендов и получение прибыли от подорожания этих ценных бумаг.

Как отмечается на сайте авиаперевозчика, уже известна стоимость размещения.

Сколько это будет стоить

Согласно данным компании, при проведении IPO казахстанцы смогут купить одну акцию по цене от 2,13 до 2,75 доллара США.

"Заявки инвесторов на акции на KASE и AIX должны подаваться в тенге.

Исключительно в информационных целях, ценовой диапазон предложения от 2,13 до 2,75 долларов США за акцию эквивалентен диапазону от 956 до 1 237 тенге за акцию по официальному курсу НБК, действующему на дату настоящего объявления", – указывается в источнике.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Другими словами, казахстанцы смогут купить одну акцию за примерно 1 200 тенге, что при заявке на 10 акций составит уже около 12 000 тенге. Объем, который нужно приобрести, зависит от возможностей и желания самого инвестора, поэтому сумма подачи заявки может оказаться любой.

При этом ожидается, что компания сможет привлечь за счет размещения акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) около 120 млн долларов США. А ее общая капитализация (рыночная оценка) увеличится до 962 млн долларов США.

Роуд-шоу начнется сегодня, а брокеры уже принимают заявки на покупку акций компании. При этом сами торги начнутся 14 (на LSE) и 15 февраля (на KASE и AIX) текущего года.

Напомним о рисках

Обычно в период проведения IPO в Казахстане активизируются мошенники: они создают ложные сайты и мобильные приложения, в которых якобы помогают купить акции по выгодной цене.

Однако напомним, что участвовать в IPO можно только через официальных брокеров, имеющих соответствующую лицензию. Их список опубликован на сайте финансового регулятора.

Все другие организации, предлагающие участие в публичном размещении и инвестиции в компании, могут оказаться мошенническими.

Также покупка акций не всегда гарантирует доходность – стоимость ценной бумаги может снизиться из-за определенных рисков.