"КазМунайГаз" выведут на IPO до конца 2022 года

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Акционерное общество "Самрук-Казына" выведет национальную компанию "КазМунайГаз" на IPO в 2022 году, сообщается в официальном Telegram-канале фонда.

Первичное размещение акций АО НК "КазМунайГаз" будет произведено на площадках AIX и KASE уже в этом году, отметили в "Самрук-Казына".

Подчеркивается, что для размещения акций были привлечены ведущие казахстанские инвестиционные банки.

"Фонд планирует сделать IPO доступным для всех граждан Казахстана и охватить максимальное число розничных и институциональных инвесторов", – говорится в сообщении "Самрук-Казына".

Глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев на конференции Astana Finance Days подробно рассказал о предстоящем IPO.

"Для вовлечения широких слоев населения мы планируем использовать цифровую инфраструктуру "Казпочты", бирж и брокеров. К примеру, можно будет купить акции, не выходя из дома, используя мобильные приложения. А для отдаленных регионов – воспользоваться услугами отделений "Казпочты", – пояснил он.

Саткалиев пригласил всех казахстанцев принять участие в приобретении акций ведущей нефтегазовой национальной компании страны.

IPO (англ. – Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций компании на фондовом рынке для продажи неограниченному кругу лиц.

Напомним, накануне глава государства провел заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана", в ходе которого назвал приоритетной задачей работу по выводу национальных компаний на IPO. По мнению президента, простые казахстанцы "должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний и получать дивиденды".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976013-kazmunaygaz-vyvedut-na-ipo-do-kontsa-2022-goda/