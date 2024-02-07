"Мы солдаты. Куда скажут – туда пойдем": глава Минсельхоза о своем переназначении
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Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в кулуарах кабмина прокомментировал свое переназначение. Он заявил, что у него не было страха потерять пост, передает корреспондент NUR.KZ.
Айдарбек Сапаров заявил, что готов работать с новым премьер-министром.
"Конечно, премьера всегда надо слушать: мы же члены правительства. Будем работать вместе и двигаться вместе. Никакого страха потерять кресло не было. Какой страх может быть? Надо быть всегда уверенным, работать. Мы солдаты: куда скажут - туда пойдем", - отметил он.
Министр ожидает, что будет перестроена работа его ведомства.
"Сегодня после расширенного заседания, когда президент даст определенные поручения, после этого, наверное, все-таки новые подходы будут в Министерстве сельского хозяйства. Я только за свое министерство отвечаю", - резюмировал глава МСХ.
Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку, вместе с этим свой пост покинул прежний премьер-министр Алихан Смаилов.
Вчера, 6 февраля, был назначен новый премьер-министр Казахстана - должность занял бывший глава Антикора и руководитель Администрации президента Олжас Бектенов.
После этого глава государства назначил новых министров. В новом правительстве Казахстана из 26 человек 21 перешли из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине - премьер-министр и 4 министра.
Добавим, что Айдарбек Сапаров возглавил министерство сельского хозяйства в сентябре прошлого года. До этого в разные годы он работал вице-министром сельского хозяйства, акимом нескольких районов Северо-Казахстанской области, а затем - акимом самой области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059577-my-soldaty-kuda-skazhut-tuda-poydem-glava-msh-o-svoem-perenaznachenii/