"Мы солдаты. Куда скажут – туда пойдем": глава Минсельхоза о своем переназначении

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в кулуарах кабмина прокомментировал свое переназначение. Он заявил, что у него не было страха потерять пост, передает корреспондент NUR.KZ.

Айдарбек Сапаров заявил, что готов работать с новым премьер-министром.

"Конечно, премьера всегда надо слушать: мы же члены правительства. Будем работать вместе и двигаться вместе. Никакого страха потерять кресло не было. Какой страх может быть? Надо быть всегда уверенным, работать. Мы солдаты: куда скажут - туда пойдем", - отметил он.

Министр ожидает, что будет перестроена работа его ведомства.

"Сегодня после расширенного заседания, когда президент даст определенные поручения, после этого, наверное, все-таки новые подходы будут в Министерстве сельского хозяйства. Я только за свое министерство отвечаю", - резюмировал глава МСХ.

Напомним, 5 февраля правительство Казахстана ушло в отставку, вместе с этим свой пост покинул прежний премьер-министр Алихан Смаилов.

Вчера, 6 февраля, был назначен новый премьер-министр Казахстана - должность занял бывший глава Антикора и руководитель Администрации президента Олжас Бектенов.

После этого глава государства назначил новых министров. В новом правительстве Казахстана из 26 человек 21 перешли из "старого состава" кабмина. Среди "новеньких" в кабмине - премьер-министр и 4 министра.

Добавим, что Айдарбек Сапаров возглавил министерство сельского хозяйства в сентябре прошлого года. До этого в разные годы он работал вице-министром сельского хозяйства, акимом нескольких районов Северо-Казахстанской области, а затем - акимом самой области.