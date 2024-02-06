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Депутаты объяснили, почему проголосовали за кандидатуру Бектенова на пост премьера

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Депутаты сидят на заседании
Заседание. Иллюстративное фото: пресс-служба сената парламента РК

На пленарном заседании в мажилисе депутаты проголосовали за кандидатуру Олжаса Бектенова на пост премьера. Позже они объяснили, почему приняли такое решение, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время голосования партии "Ак Жол", "Республика" и "Ауыл" поддержали кандидатуру Олжаса Бектенова, выдвинутого партией Amanat. Партии НПК и ОСДП воздержались при голосовании.

"Во-первых, мы долго не понимали, какая кандидатура будет предложена. Во-вторых, мы сегодня увидели, что это Олжас Бектенов - человек, который всю жизнь работал в органах по борьбе с коррупцией. Момент, который подкупил: наша партия выступала с одним главным месседжем - борьба с коррупцией и бюрократизмом. Здесь его опыт сильно подкупает, мы его поддерживаем.

С другой стороны, мы не увидели и даже не знаем его устремлений по поводу того, что нужно делать, чтобы поменять ситуацию в Казахстане. Проблем в Казахстане с каждым годом копится. Прошлый состав правительства не справился с задачами", - пояснил свою позицию депутат ОСДП Асхат Рахимжанов.

Мажилисмен от партии НПК Магеррам Магеррамов, так же воздержавшийся от голосования, на вопрос о том, кого он хотел бы видеть премьером, отвечать не стал.

"Мы напомнили новому премьер-министру, что не стоит идти по тому же пути (что и предыдущее правительство – прим.авт.), не надо новую форму наполнять старым содержанием. Не было решительных действий правительства, твердых, смелых, они по течению плыли. (…)

Сейчас мы новому премьер-министру напомнили, что не надо идти по тому же пути, нужно принимать смелые решения и не бояться. Это сигнал для нового премьера и правительства", - заявил он.

По мнению депутата от партии "Ак жол" Азата Перуашева, новый премьер Олжас Бектенов хоть и интеллигентный, но весьма жесткий человек.

"Мы хорошо знаем Олжаса Абаевича как человека, который много лет не просто работал на госслужбе, а именно в экономике, именно с точки зрения противодействия коррупции, возврата капиталов. (…)

Олжас Бектенов, при всей своей интеллигентности и выдержанности, достаточно жесткий человек. Сегодня этого не хватает правительству, когда делаются красивые доклады, а потом все тонет в бюрократических кабинетах", - заявил Перуашев.

Депутат партии "Ауыл" Серик Егизбаев заявил, что сомнений в кандидатуре Бектенова не возникло.

"Он был руководителем антикоррупционной службы. Это ведомство, которое, в том числе, изучает вопросы состояния экономики и поведения в ней людей, в данном случае - госслужащих. Поэтому у него есть достаточный опыт.

Мы на фракции обсудили, единогласно решили поддержать. Президент поставил задачу - удвоить экономику страны, поэтому премьер день и ночь должен заниматься этим вопросом", - заявил депутат.

В партии "Respublica" заявили, что верят в богатый опыт нового премьера.

"Темп конкуренции в мире ускоряется, времени мало. Из-за высоких цен на нефть другие "окна возможностей" сужаются. В столь ответственный и исторический период экономика страны нуждается не только в антикризисных, но и в более мощных, рациональных и неотложных действиях. (…)

Мы верим, что богатый опыт нового премьер-министра за время его работы на центральном и региональном уровнях повысит конкурентоспособность нашей страны, существенно поспособствует улучшению социального положения нашего народа", - сообщил в мажилисе депутат Айдарбек Ходжаназаров.

В партии Amanat при выдвижении Олжаса Бектенова заявили, что надеются на то, что новый премьер справится с выполнением задач нового экономического курса, организацией бережливой бюджетной политики и принятие стимулирующего нового Налогового кодекса.

"Мы видим нарастающий дефицит бюджета, продолжает увеличиваться государственный долг и его обслуживание. Кроме того, правительству нужно прекратить использование средств Нацфонда для покрытия дефицита бюджета и непредвиденных расходов.

В связи с этим, мы ждем от нового правительства конкретного плана действий уже в ближайшее время. Вместе с тем, нужно скоординировать работу правительства в части активизации возврата активов, выведенных незаконным образом, и тотальной борьбы с коррупцией. И от имени фракции мы рассчитываем, что предложенный нами кандидат справится с этой сложной государственной задачей", - заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

Напомним, сегодня председатель мажилиса парламента, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов от имени партии предложил кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил кандидатуру Бектенова в мажилисе с представителями других фракций. Позже мажилис одобрил кандидатуру Бектенова на пост главы правительства Казахстана.

Позже президент Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий указ о назначении на пост премьер-министра Олжаса Бектенова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2059454-deputaty-obyasnili-pochemu-progolosovali-za-kandidaturu-bektenova-na-post-premera/

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