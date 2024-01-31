К 2025-му году Минфин соберет данные о мобильных переводах казахстанцев

На брифинге в СЦК вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что к 2025-му году у Минфина будут данные по количеству мобильных переводов казахстанских предпринимателей, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Хотел бы еще раз пояснить, что мобильные переводы не запрещены между физическими лицами. И если есть необходимость перевести деньги родственникам, коллегам или по другим жизненным необходимым ситуациям – здесь запретов нет.

Единственное, мы сейчас говорим о том, чтобы при реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ не мобильные переводы осуществлялись на карту физического лица, а проходило через утвержденный банковский счет через POS-терминал", – сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Он добавил, что сейчас по Казахстану работают мобильные группы, которые проводят разъяснительную работу среди предпринимателей по мобильным переводам.

В 2024 году предпринимателей будут предупреждать. В 2025 году получение владельцем ИП мобильных переводов от более 100 лиц в течение 3-х месяцев будет расцениваться как предпринимательская деятельность.

"Мы это разъяснение проводим заранее. То есть уже в 2024 году мы предупреждаем, что в 2025 году мы получим данные по мобильным переводам лиц, которые зарегистрированы индивидуальными предпринимателями и которые в течение 3-х месяцев подряд получали переводы от 100 разных лиц. И мы их будем рассматривать в качестве того, что это предпринимательская деятельность", – заявил вице-министр финансов.

В Минфине также напомнили, что органы госдоходов не будут проверять все мобильные переводы.

"Контролю подлежат лица, получившие на личные счета мобильные переводы от 100 и более разных лиц. Важно: не более 100 переводов, а переводы от 100 и более лиц ежемесячно в течение 3-х месяцев подряд. В соответствии с действующим законодательством, это признак предпринимательской деятельности", – пояснили в Минфине.

Ранее отказы предпринимателей принимать переводы комментировали в МНЭ.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит – такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Отметим, что всего через несколько дней после начала действия новых правил казахстанцы начали массово жаловаться на магазины и предпринимателей, которые требуют оплату только наличными.

Ранее мы писали, что наш корреспондент отправился на один из рынков Алматы, где столкнулся с проблемой: некоторые торговцы наотрез отказывались принимать оплату переводом, картой или с помощью QR-кода.