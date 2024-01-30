"Это временный тренд": Минэкономики об отказе предпринимателей принимать переводы

Глава МНЭ Алибек Куантыров на брифинге в кабмине высказался о страхах казахстанских предпринимателей принимать банковские переводы после вступления в силу новых поправок, пишет корреспондент NUR.KZ.

Глава Миннацэкономики Алибек Куантыров сегодня высказался о страхах казахстанского бизнеса принимать банковские переводы после вступления в силу новых поправок. Он назвал сложившуюся ситуацию временным трендом.

"Это временный тренд. Просто ажиотаж из-за непонимания, неполного понимания ситуации со стороны предпринимателей. Мы же хотим работать "вбелую". Здесь важна осознанность со стороны предпринимателей, что это нужно делать для страны своей. Нельзя работать в "серых" зонах", –указал он.

По его оценке, Казахстан является одной из самых цифровизированных стран в мире в плане финансовых технологий и мобильных переводов.

"К нам приезжают иностранцы из США, Европы. Все удивляются, насколько все цифровизированно. Поэтому считаю, что мы в том же тренде останемся. Сейчас все привыкнут. Уже было обращение Министерства финансов, если имеются жалобы, обращались с соответствующими заявлениями.

Думаю, что ситуация исправится. Сам я активно пользуюсь электронными гаджетами. Это очень удобно. А для экономики особых проблем, думаю, не будет. Все люди покупают товары, даже если за деньги. Банкам просто нужно загружать больше наличных в банкоматы", – резюмировал глава МНЭ.

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начали проверять мобильные денежные переводы. Однако отмечалось, что переживать рядовым гражданам не стоит – такие проверки касаются только тех, кто пользуются переводами для сокрытия доходов от своей предпринимательской деятельности.

При этом некоторые недобросовестные продавцы на этом фоне стали отказываться принимать безналичные платежи, требуя оплату за товар или услугу наличными деньгами. Как сообщили в Комитете государственных доходов, такие действия незаконны. Что в таком случае делать гражданам, мы писали тут.

Отметим, что всего через несколько дней после начала действия новых правил казахстанцы начали массово жаловаться на магазины и предпринимателей, которые требуют оплату только наличными.

Ранее мы писали, что наш корреспондент отправился на один из рынков Алматы, где столкнулся с проблемой: некоторые торговцы наотрез отказывались принимать оплату переводом, картой или с помощью QR-кода.