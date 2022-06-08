Продажу и употребление вейпов хотят запретить в Казахстане

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Депутат Аманжан Жамалов в кулуарах мажилиса заявил о планах запретить не только продажу, но и употребление вейпов на территории Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Принято решение. В Кодексе о здравоохранении мы внесем поправки, запрещающие в Казахстане продажу и употребление вейпов, так называемых электронных устройств, курительными смесями в которых являются жидкость, газы и так далее. Всякие ароматизаторы.

Они будут полностью запрещены для реализации и употребления в Казахстане. Поэтому мы вообще из Налогового кодекса эти понятия убрали", – сказал Жамалов.

Он также сообщил, что пересмотрены ставки акцизов для нагревательного табака.

"По акцизам на табак – интересующий многих вопрос. Хочу сказать следующее. Основной спор вызывали акцизы на стики (системы нагревания табака – прим. ред.). Вы знаете, до сегодняшнего дня нагреваемый табак в Казахстане не облагался никаким налогом.

Хотя по воздействию на организм, никотиносодержанию и другим параметрам они, по выводам ВОЗ, ничуть не менее вредны, чем обычные сигареты. Сегодня принято решение депутатами обложить эти стики акцизами. Принято решение ввести на них акцизы в размере 70 процентов от акцизов на сигареты обычные", – резюмировал мажилисмен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973188-prodazhu-i-upotreblenie-veypov-hotyat-zapretit-v-kazahstane/