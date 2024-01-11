Токаев дал ряд поручений акиму Костанайской области

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Костанайской области о социально-экономическом развитии региона за 2023 год, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда, по итогам 2023 года по основным макроэкономическим показателям области наблюдается положительная динамика. В частности, объемы обрабатывающей промышленности выросли на 11%, строительства – 7%, инвестиций в основной капитал – 8,5%, транспортных перевозок – 3%, ввода жилья – 5%.

Кумар Аксакалов рассказал, что в структуре валового регионального продукта доля промышленности превысила 30%. В машиностроении расширяется линейка выпускаемых моделей легковых автомобилей. ТОО "СарыаркаАвтоПром" приступило к реализации инвестиционного проекта по сборке 30 тысяч автомобилей Chevrolet Onix в год. Стоимость проекта – 23 млрд тенге, планируется создать 400 новых рабочих мест.

Также совместно с корейским автоконцерном KIA началось строительство завода, объем инвестиций в который составляет 90 млрд тенге. В рамках проекта будет обеспечен выпуск 70 тыс. автомобилей в год и создано 1,5 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, планируется строительство локализационного центра по производству автокомпонентов стоимостью 13 млрд тенге.

Главе государства также была представлена информация о водоснабжении региона и строительстве социальных объектов. В прошлом году началась реализация 69 проектов по водообеспечению населения на общую сумму 21 млрд тенге. На сегодня полностью реализовано 37 проектов. В результате обеспеченность сельского населения водой доведена до 86,6%, 347 сел потребляют чистую питьевую воду.

В отчете также говорится, что ведется строительство трех школ, рассчитанных на 1980 мест. В областном центре открылся Дворец школьников IQostanay. В центре созданы условия для всестороннего развития 1300 детей. Планируется строительство 9 современных школ на 7500 мест до 2025 года, 8 из них будут введены в рамках проекта "Комфортная школа".

Кумар Аксакалов отметил, что в соответствии с поручением президента в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование для прокладки магистрального газопровода от Актюбинской области до города Костанай.

"Данный проект не только обеспечит голубым топливом населенные пункты региона, но и создаст благоприятные условия для реализации крупных инвестиционных проектов. Увеличение поставок газа в необходимом объеме позволит реализовать несколько проектов, в том числе строительство завода по производству горячебрикетированного железа и сталеплавильного завода. В свою очередь это обеспечит создание новых рабочих мест, а также придаст мощный экономический импульс развитию региона", – говорится в сообщении.

В завершение встречи президент поручил акиму области совместно с правительством взять на особый контроль вопросы проведения отопительного сезона, своевременной реализации проекта по газификации региона, а также подготовки к весенне-полевой кампании.

Напомним, Кумар Аксакалов стал акимом Костанайской области в январе 2022 года.

До этого назначения с 2017 года он занимал пост акима Северо-Казахстанской области.

В ноябре прошлого года в Костанае состоялся XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе форума приняли участия главы двух государств – Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Однако в Костанай они не приехали: президенты выступили на форуме в режиме видеоконференции.

При этом еще в начале лета сообщалось, что на проведение форума выделили 11 млрд тенге. Тогда эту информацию также комментировал аким Костанайской области.

"В этом вопросе немного неправильно расставлены акценты, по моему мнению. Не для проведения форума выделены средства: это для улучшения инфраструктуры города. Даже если бы форум не проводился, такие средства бы выделили. Большую часть средств направят на улучшение дорог", – говорил тогда Кумар Аксакалов.

И уже после форума аким региона рассказал, на что были потрачены 11,3 млрд тенге, выделенные для его проведения.