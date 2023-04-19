"Думали, правительство даст деньги": по 5 млн тенге требует хозяин рынка с арендаторов в Алматы

Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Алматы торговцы одного из крупнейших рынков заявили, что владелец рынка решил провести модернизацию за их счет и теперь требует с каждого арендатора по 5 млн тенге, передает сайт телеканала КТК.

Почти сто продавцов одного алматинского рынка остановили торговлю и устроили забастовку. Предприниматели возмущены нововведениями местной администрации: частников обязали выплатить владельцу базара по 5 миллионов тенге, якобы на модернизацию рынка.

"Это неправильно – вымогать у нас 10 тысяч долларов за реконструкцию, потому что я всего лишь арендатор. Я не собственник земли. Должен реконструкцию оплачивать за свой счет и делать собственник земли. Архитектурный план мы не видели и не знаем. Они сказали: "Берите кредит, выходите из положения как хотите. Берите кредит. Где хотите, найдите деньги", - рассказывает алматинка Айнаш Баимбетова.

Арендаторы уверяют, директор рынка даже угрожал выгнать всех, кто откажется платить.

"У людей требуют на реконструкцию рынка от 10 миллионов и выше. У народа нет таких денег. Почему мы, народ, должны строить рынок? Эти люди устраивают вымогательство. Народ не даст мне соврать. Правильно?" – возмущена Елена Садвакасова.

Как сообщает телеканал, на рынке "Кенжехан" больше полутора тысяч бутиков на площади почти 7 гектаров. Каждый месяц торговцы обязаны выплачивать за место 50 тысяч тенге, владельцы контейнеров – около 200 тысяч. А теперь хозяин рынка затеял капитальный ремонт за счет самих же арендаторов.

К слову, директор базара все же вышел к недовольным коммерсантам. Руководитель заявил, модернизации территории требуют чиновники. Но на капитальный ремонт своих денег у него нет.

"Правительство выносит решение сделать модернизацию рынка, но вопроса финансирования не решает. Все останутся на работе. По частям будем делать, группами. Если кто-то будет работать, акимат разрешил, поэтому тянули, не делали. Мы думали, правительство даст деньги. Сказали: "По 3 миллиарда дадим вам", но этих денег нет", - заявил управляющий директор рынка "Кенжехан" Ардак Тажиев.

Долгие переговоры сегодня так ни к чему и не привели. Директор продолжает настаивать на своем. Возможно, арендаторам дадут рассрочку. Также администрация уверяет, на время ремонта базар закрывать никто не будет.

Источник: КТК

Напомним, ранее торговцы другого рынка - "Тулпар" - собрались у акимата Алматы и потребовали отложить капитальный ремонт рынка до осени. Однако навстречу им власти города и руководства рынка идти не намерены.

В начале месяца об этой ситуации высказывался и аким города Ерболат Досаев. Он заявил, что ремонт рыка переносили уже несколько раз, поэтому в апреле он начнется обязательно. Продавцам на это время предоставят другую площадку.

Между тем торговцы рынка автозапчастей заявили, что вынуждены поднять цену на товар из-за того, что им повысили стоимость аренды почти на треть. Договориться с хозяином рынка о сохранении прежней стоимости аренды им не удалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017314-dumali-pravitelstvo-dast-dengi-po-5-mln-tenge-trebuet-vladeltsa-rynka-s-arendatorov-v-almaty/