Возле Алматы появился новый город: в Минэкономики озвучили планы

О перспективах развития нового города Алатау рассказали в Министерстве национальной экономики Казахстана. Также стали известны планы по дальнейшему экономическому развитию региона, передает NUR.KZ.

Как сообщает Миннацэкономики в своем официальном Telegram-канале, общая площадь нового города Алатау составляет 88 тыс. гектаров, а население - 52,7 тыс. человек.

Отмечается, что в рамках реализации поручения президента страны ведомством был разработан план организационных мероприятий по созданию нового города Алатау.

"В соответствии с планом, Министерством национальной экономики совместно с акиматом Алматинской области проведена работа по подготовке экономических расчетов, схематической карты нового города, также проведены сходы населения, на основании которых приняты решения маслихатов Алматинской области, а также Илийского, Талгарского районов и города Қонаев.

Создание нового города позволит: модернизировать дорожные сети, объекты инженерной, социальной инфраструктуры, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции, технологии, дополнительные финансовые потоки, развивать предпринимательскую активность, увеличить налоговые поступления, что, в свою очередь, будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности и экономической стабильности региона", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечено в сообщении министерства, правительством одобрено решение о расширении территории специальной экономической зоны (или СЭЗ - так называют новое образование, коим был G4 City, а ныне - город Алатау) более чем в три раза - с 30 тыс. до 96,5 тыс. га. Ее также планируется переименовать в СЭЗ Alatau. Таким образом, вся территория города Алатау и часть города Қонаев отнесены к территории СЭЗ.

На территории СЭЗ планируется разместить более 170 проектов по 17 видам различной экономической деятельности. Здесь намерены создать 110 тыс. новых рабочих мест.

"По прогнозным данным, после выхода на проектную мощность объектов СЭЗ их оценочный суммарный вклад за весь период составит 47,3 трлн тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 17 трлн тенге", - добавили в ведомстве.

Накануне стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области. В частности, речь идет о реорганизации Илийского района Алматинской области путем выделения из него села Жетыген. И село Жетыген переименовать в город Алатау.

Напомним, еще в ноябре прошлого года сообщалось, что село Жетыген в Алматинской области может стать городом областного значения и получить новое название.

В мае 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Капшагая в Алматинской области в Қонаев.

Позже в Казахстане появились три новые области - Абай, Жетісу и Ұлытау.

Также административный центр Алматинской области был перенесен из города Талдыкоргана в город Қонаев.

Как сообщается на портале информационно-правовой системы НПА "Әділет", согласно закона РК "О специальных экономических и индустриальных зонах" специальная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории Республики Казахстан с точно обозначенными границами, на которой действует специальный правовой режим специальной экономической зоны для осуществления деятельности согласно настоящему Закону.

Отмечается, что СЭЗ создается в целях ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и регионы, а также повышения занятости населения.