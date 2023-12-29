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30 лет независимости Казахстана

Новый компьютер, домбра, увидеть Акорду: что просили дети у Токаева в своих письмах

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев ответил на письма детей с "Ели желаний", поздравил их с Новым годом и направил именные подарки, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Традиционно в канун Нового года во всех регионах Казахстана устанавливаются "Ели желаний", где каждый ребенок может оставить конверты со своими пожеланиями.

В этом году в рамках акции на имя президента поступило большое количество писем со всех уголков страны, в том числе более 100 – от детей из многодетных семей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограниченные возможности, сирот", – говорится в сообщении Акорды.

Дети поделились с главой государства своими мечтами иметь велосипед, домбру или компьютер, побывать в летнем лагере и даже посетить столицу и увидеть его резиденцию.

Отвечая на письма детей, Токаев поздравил их с Новым годом и направил именные подарки.

Также президент призвал всех детей стремиться к знаниям, читать книги и заниматься спортом, беречь природу и творить добро.

Напомним, в прошлом году глава государства посетил Национальный научный центр материнства и детства. Он поздравил маленьких пациентов с Новым годом и вручил всем подарки.

Отметим, что главную елку зажгли в Астане 18 декабря – она находится на EXPO возле главного шара-павильона "Нұр Әлем".

Позже аким Астаны рассказал, сколько было потрачено на украшение столицы к Новому году.

Сегодня в столичном акимате рассказали, где астанчане смогут полюбоваться праздничным салютом в новогоднюю ночь – фейерверки будут запускать на двух локациях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053335-uvidet-rezidentsiyu-prezidenta-tokaev-otvetil-na-pisma-detey/

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