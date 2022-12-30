Токаев поздравил маленьких пациентов Наццентра материнства и детства

Касым-Жомарт Токаев в Наццентре материнства и детства. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства. Он поздравил маленьких пациентов с Новым годом и вручил всем подарки, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "БОРТ №1".

Президент ознакомился с работой "Смарт класса", функционирующего при Национальном научном центре материнства и детства. Созданный здесь "Умный класс" позволяет детям, одновременно проходить лечение и обучаться школьной программе.

Затем глава государства побеседовал с детьми и их родителями, приехавшими получать лечение со всех регионов страны.

Главу государства проинформировали, что в детских отделениях на лечении находится 351 ребенок. В 2022 году лечение здесь получили порядка 18 тысяч детей.

В завершение президент, пожелав скорейшего выздоровления маленьким пациентам, поздравил их с Новым годом и вручил всем подарки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003788-tokaev-pozdravil-malenkih-patsientov-natstsentra-materinstva-i-detstva-foto/