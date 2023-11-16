О новой ипотечной программе "9-20-25" рассказали в "Отбасы банке"

На брифинге СЦК глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова высказалась об открытии в Казахстане новой ипотечной программы "9-20-25" – условия будут известны в 2024 году, передает корреспондент NUR.KZ.

"Программа "9-20-25" у нас в планах. У нас есть государственная программа "Бакытты отбасы", где участвуют многодетные, семьи, воспитывающие инвалидов, инвалиды 1-2 группы и дети-сироты – четыре приоритетные группы.

В последнее время молодые семьи часто к нам обращаются и говорят, что у нас один ребенок, мы находимся на старте пути, но у нас тоже нет жилья, мы не госслужащие, не можем по этим категориям встать в очередь.

И вот именно заботясь о них, особенно учитывая, что у нас уже 20-миллионный гражданин родился, мы хотим разработать программу, у нее ставка будет чуть выше, потому что деньги будут привлекаться с рынка. Мы ее планируем, но условия все, возможности и механизмы будут точно известны в 2024 году", – заявила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

По ее словам, программа еще не начата, лимитов никаких нет. Специалисты банка проводят соответствующие расчеты.

Напомним, что слухи о новой жилищной программе "9-20-25" начали недавно распространяться среди казахстанцев. При этом якобы в ней будут следующие условия:

годовая ставка вознаграждения – составит 9%;

первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья;

срок – до 25 лет.

Однако сведения оказались недостоверными – об этом сообщили в пресс-службе "Отбасы банка". Новая ипотека является лишь возможным планом, при этом банк рассматривает и другие варианты кредитования казахстанцев.

Недавно мы писали, какие жилищные программы доступны неполным семьям в Казахстане.